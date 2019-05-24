Ассанжа могут приговорить к 175 годам лишения свободы

Власти США сообщили, что предъявили Ассанжу новые обвинения в 17 эпизодах нарушения закона о шпионаже и раскрытии секретной информации.

СУХУМ, 24 мая - Sputnik. Основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу в общей сложности грозит в США до 175 лет лишения свободы после предъявления новых обвинений, передает РИА Новости со ссылкой на опубликованный минюстом США документ.

Обвиняемому ранее по лишь в сговоре с целью компьютерного взлома Джулиану Ассанжу в США предъявили новые обвинения в 17 эпизодах нарушения закона о шпионаже и раскрытии секретной информации.

"В случае признания виновным ему грозит максимальное наказание в виде десяти лет лишения свободы по каждому пункту, за исключением заговора с целью совершения компьютерного взлома (обвинение, предъявленное ему ранее), за который ему грозит максимальное наказание в виде пяти лет лишения свободы", - сказано в документе.

Кроме того, подчеркивается, что "фактические приговоры за федеральные преступления, как правило, меньше, чем максимальные наказания".

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Дело Ассанжа

Джулиан Ассанж получил известность после разоблачительных публикаций, в которых, в частности, говорилось о военных операциях США в Афганистане и Ираке и об условиях содержания в лагере Гуантанамо.

В 2010 году, после того как им заинтересовались американские власти, основатель WikiLeaks приехал в Швецию, где намеревался получить защиту. Впоследствии его обвинили в преступлениях на сексуальной почве. Ассанж отрицал эти обвинения, утверждая, что все происходило по взаимному согласию, а женщины, подавшие на него заявление, действовали из мести и под влиянием полиции.

Шведский суд объявил Ассанжа в международный розыск, после чего его задержали в Лондоне, но затем отпустили под залог. С 2012 года основатель WikiLeaks скрывался в посольстве Эквадора в британской столице.

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Однако несколько недель назад Эквадор отказал ему в предоставлении дипломатического убежища из-за "неуважительного и агрессивного поведения" и неоднократных нарушений международных договоров. Одиннадцатого апреля Ассанжа арестовала британская полиция.