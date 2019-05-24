Петр Толстой: нельзя верить обещаниям Европы

СУХУМ, 24 мая - Sputnik. Вице-спикер Госдумы от "Единой России" Петр Толстой заявил, что верить европейским обещаниям нельзя, поскольку у Европы нет необходимого суверенитета для того, чтобы их сдержать, передает РИА Новости.

"Я уверен, что у Украины нет никакого будущего без России, что мечта о Европе, которую продали европейцы украинцам, сегодня нереализуема, в том числе - для Европы. Украинцев поймали в ловушку, которая сейчас делает их жизнь очень сложной", - сказал Толстой.

По мнению вице-спикера, для выхода из сложившейся ситуации необходимо перезапустить отношения между Россией и Евросоюзом и между Россией и Украиной "с или без ЕС - это зависит, будет ли еще к этому моменту ЕС".

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"Для нас, россиян, ясно, что, к сожалению, никогда нельзя верить обещаниям, которые дают наши европейские партнеры. Им нельзя верить, потому что Европа сейчас не обладает самым важным, на мой взгляд, чтобы сдерживать обещания - у неё нет суверенитета. А без этого можно хорошо давать обещания, но не выполнять их", - отметил Толстой.

Россияне прекрасно понимают, что европейские санкции едва ли будут сняты в ближайшее время, это может занять десятилетия, считает Толстой.

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"Санкции, которые есть сейчас, мы уверены, что они надолго. Это не на год, не на два, а на десятилетия", - уверен Толстой.

"Эти санкции - их приняли не европейцы. Это экстратерриториальные санкции США. У европейцев не было никакого выбора. Даже если попросить Макрона или Меркель их снять - они не смогут этого сделать... Я уверен, что сегодня у Европы нет свободы для того, чтоб принимать такие решения", - продолжил вице-спикер.

Толстой также вспомнил, что поводом для введения санкций стало якобы имевшее место нарушение Россией международного права.

"И кто нам это предъявляет? Американцы? Европейцы?.. Вы скажете, что у нас нет ценностей, а в Европе есть. А у нас, варваров, нет. Мы видели ваши ценности - в Сербии 20 лет назад... в Афганистане, в Ираке, в Ливии, видели перенос баз НАТО к нашим границам вразрез с подписанными соглашениями", - заявил он.

© AP Photo. J. Scott Applewhite, File США ввели новые санкции против России

По его утверждению, у Москвы "нет иллюзий, санкции останутся".

Говоря о последствиях санкций, Толстой заявил, что, в то время как Европа теряет российский рынок, США и другие страны занимают на нем место.

"У нас растет торговля с США. Это странно, да, с санкциями, но они у нас много покупают. И когда им нужно делать бизнес, они снимают часть, не говоря об этом ЕС, покупают, делают свои дела. И у нас есть снижение на 450 миллиардов евро в торговле с ЕС из-за этих санкций. Европа теряет возможность торговать и теряет своё место на российском рынке. Россия - не пустыня с медведями с балалайкой, есть те, кто хотят с ней торговать. И это не только Китай. И они заняли место европейцев на разных российских рынках. Европейцы не вернутся на это место. Они потеряли", - сказал вице-спикер.

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Толстой отметил, что "россияне понимаю, что завтра ничего не изменится". "Надо продолжать работу, развивать экономику. Без Европы - так без Европы", - резюмировал он.