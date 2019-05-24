SpaceX вывела на орбиту 60 спутников для глобального интернета

Ранее запуск ракеты несколько раз переносился из-за погодных условий и необходимости перепроверить системы оборудования.

СУХУМ, 24 мая - Sputnik. Ракета-носитель Falcon 9 американской компании SpaceX успешно вывела на орбиту 60 спутников, которые стали первыми в рамках миссии Starlink, передает РИА Новости.

"Подтверждено успешное развертывание 60 спутников Starlink", - сказано на странице SpaceX в Twitter.

Запуск ракеты с мыса Канаверал состоялся в пятницу в 02:30 UTC. После старта первая ступень ракеты благополучно села на плавучую платформу Of Course I Still Love You в Атлантическом океане. CC0 Подсобили: "Роскосмос" помог Маску пристыковать корабль Dragon-2 к МКС

Как проинформировал в своем Twitter глава компании Илон Маск, "миссия Starlink станет самым тяжелым грузом для SpaceX, составляющим 18,5 тонны".

Кроме того, Илон Маск сообщил, что все 60 спутников, выведенных на орбиту, подключились к интернету.

"Все 60 спутников миссии Starlink находятся в режиме онлайн", - написал Маск и добавил, что "развертывание солнечной батареи ожидается в ближайшее время".

Starlink - новейшая спутниковая сеть, призванная обеспечить жителей Земли широкополосным доступом в интернет. Практическая реализация проекта началась 22 февраля 2018 года, когда Falkon-9 вывела на орбиту два тестовых спутника - Tintin-A и Tintin-B. Всего Маск намерен запустить около 12 тысяч спутников.

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SpaceX оценивала затраты на реализацию проекта Starlink в 10 миллиардов долларов, но эксперты считают эту цифру заниженной.