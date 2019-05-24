ООН: рано говорить о волне легализации марихуаны в мире

Некоторые штаты США приняли законы, легализующие употребление марихуаны, но на федеральном уровне Соединенные Штаты заявляют о своей приверженности конвенциям.

СУХУМ, 24 мая – Sputnik. Легализация каннабиса в нескольких государствах вызывает тревогу, но говорить о волне легализации марихуаны в мире преждевременно, заявил РИА Новости исполнительный директор Управления ООН по наркотикам и преступности Юрий Федотов.

"Говорить о волне легализации было бы пока преждевременно, тем более что речь идет лишь об одном из 275 психоактивных веществ, которые находятся под международным контролем. Тем не менее эта ситуация не может не вызывать озабоченность", - сказал Федотов.

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Директор Управления ООН по наркотикам также отметил, что состоявшееся в Вене в марте заседание комиссии по наркотическим средствам было посвящено необходимости подтвердить приверженность основополагающим принципам и целям работы на этом направлении.

"Ежегодно в мире от применения наркотиков умирает около полумиллиона человек. Это большая цифра, тем более что все эти смерти можно было предотвратить", - отметил собеседник агентства.

Легализация употребления марихуаны в Уругвае и Канаде, безусловно, входит в противоречие с духом и буквой международных антинаркотических конвенций, резюмировал Федотов.