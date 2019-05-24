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Группа боевиков ликвидирована в Дагестане

© Foto / ФСБ РФ
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На месте боестолкновения обнаружено автоматическое оружие и боеприпасы к ним.

СУХУМ, 24 мая — Sputnik. В Дагестане уничтожили троих бандитов, сообщается на официальном сайте Национального антитеррористического комитета России.

Боестолкновение произошло в ходе проверочных мероприятий в Кизилюртовском районе Дагестана. 

"При осмотре нежилого частного дома, расположенного в селении Султан-Янги-Юрт, силовики были обстреляны и открыли ответный огонь", - сказано в сообщении.

На месте боестолкновения обнаружено автоматическое оружие и боеприпасы, уточнили в НАК. Сообщается, что потерь среди сотрудников правоохранительных органов и пострадавших среди гражданских на месте боестолкновения нет.

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Последняя крупная операция антитеррористического комитета была в среду: во Владимирской области прошла спецоперация по нейтрализации боевиков, двое были ликвидированы. Известно, что они были сторонниками одной из террористических организаций, поддерживали связь с эмиссарами за рубежом, по заданию которых готовили теракт.

© Foto / НАК
В Дагестане нейтрализованы трое бандитов

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Теги:
ФСБ РФ, Национальный антитеррористический комитет РФ


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