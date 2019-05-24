Группа боевиков ликвидирована в Дагестане

На месте боестолкновения обнаружено автоматическое оружие и боеприпасы к ним.

СУХУМ, 24 мая — Sputnik. В Дагестане уничтожили троих бандитов, сообщается на официальном сайте Национального антитеррористического комитета России.

Боестолкновение произошло в ходе проверочных мероприятий в Кизилюртовском районе Дагестана.

"При осмотре нежилого частного дома, расположенного в селении Султан-Янги-Юрт, силовики были обстреляны и открыли ответный огонь", - сказано в сообщении.

На месте боестолкновения обнаружено автоматическое оружие и боеприпасы, уточнили в НАК. Сообщается, что потерь среди сотрудников правоохранительных органов и пострадавших среди гражданских на месте боестолкновения нет.

Задержание в Москве спонсора ИГ*, перечислившего 50 миллионов рублей террористам>>

Последняя крупная операция антитеррористического комитета была в среду: во Владимирской области прошла спецоперация по нейтрализации боевиков, двое были ликвидированы. Известно, что они были сторонниками одной из террористических организаций, поддерживали связь с эмиссарами за рубежом, по заданию которых готовили теракт.