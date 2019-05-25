Морской трибунал потребовал от России освободить украинских моряков

СУХУМ, 25 мая — Sputnik. Международный трибунал по морскому праву потребовал от российских властей освободить 24 украинских моряков, задержанных в Керченском проливе за незаконное пересечение государственной границы, сообщает РИА Новости.

© Sputnik / Михаил Воскресенский Суд продлил арест украинским морякам, задержанным в Керченском проливе

Также от Москвы требуют вернуть два малых бронированных артиллерийских катера "Бердянск" и "Никополь" и рейдовый буксир "Яны Капу".

Публичные слушания по иску Украины проходят в трибунале в Гамбурге с 10 мая. Решения трибунала являются окончательными и обязательными для выполнения участвующими в споре сторонами.

При этом Россия известила Международный трибунал по морскому праву о том, что не примет участия в слушаниях, так как данный трибунал не обладает юрисдикцией для рассмотрения иска Украины в связи с инцидентом в Керченском проливе.

При этом отмечается, что Международный трибунал по морскому праву не считает необходимым требовать от России прекращения уголовного преследования в отношении задержанных моряков.

Провокация в Керченском проливе

Три корабля Военно-морских сил Украины 25 ноября прошлого года нарушили границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря России и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали и не подчинялись законным требованиям российских властей. Корабли с 22 моряками и двумя сотрудниками СБУ были задержаны.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении госграницы.

Россия не будет участвовать в слушаниях по инциденту в Керченском проливе>>

Президент России Владимир Путин назвал инцидент провокацией, которая была связана с низким рейтингом президента Украины Петра Порошенко в преддверии выборов, которые в итоге выиграл Владимир Зеленский.