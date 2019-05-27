Трамп провел переговоры с новым императором Японии

Император Нарухито занял Хризантемовый трон 1 мая, и с этого дня в Японии началась эра его правления, получившая название Рэйва.

СУХУМ, 27 мая - Sputnik. Президент США Дональд Трамп стал первым иностранным лидером, принятым новым императором Японии Нарухито в своем дворце в Токио, передает РИА Новости со ссылкой на телеканал NHK.

По случаю приезда американского президента перед дворцом императора расстелили красные ковровые дорожки и выставили почетный караул.

© REUTERS / Нарухито стал новым императором Японии

Прозвучали гимны двух стран. Группа школьников приветствовала Трампа американскими и японскими флагами под музыку в исполнении духового оркестра. Затем император Японии и императрица Масако с Трампом и его супругой Меланьей приветствовали государственных деятелей Японии перед тем, как удалиться во дворец.

Вечером состоится банкет от имени императора в честь американской делегации.

Нарухито - первый японский монарх, который получил образование за рубежом, он учился в британском Оксфорде, а его супруга Масако в Гарварде.

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Премьер-министр Японии Синдзо Абэ в свою очередь перед началом переговоров с президентом США Дональдом Трампом отметил, что намерен обсудить проблемы КНДР, торговлю и подготовку к саммиту G20 в Осаке.

"Мы намерены обсудить разные вызовы, стоящие перед международным сообществом, прежде всего Северную Корею, а также двусторонние экономические проблемы, сотрудничество для успешного проведения саммита G20", - сказал Абэ.

Синдзо Абэ выразил надежду на то, что главам двух стран удастся продемонстрировать всему миру прочность альянса между США и Японией.

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Перед встречей с Абэ американский президент посетил дворец императора в Токио и провел с ним беседу, став первым иностранным лидером, который был удостоен такой чести.

Перед переговорами с Абэ президент Трамп заявил, что обсудил с императором Нарухито проблемы торговли между двумя государствами и тему Северной Кореи, а также подчеркнул, что между Токио и Вашингтоном сложились "наилучшие отношения".

"Я думаю, мы достигли большого прогресса по многим вопросам наших отношений. Мы работаем над дисбалансом в торговле, а это огромный дисбаланс, и я думаю, со временем сможем это урегулировать", - сказал Трамп.

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По его мнению, США будут и дальше придерживаться курса на поддержание хороших отношений с Японией в будущем.