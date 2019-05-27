Песков: судьбу задержанных украинских моряков решат следствие и суд

Международный трибунал ООН по морскому праву ранее потребовал от России освободить украинские военные корабли и моряков, задержанных в Керченском проливе за нарушение российской границы.

СУХУМ, 27 мая - Sputnik. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что позиция Кремля по инциденту в Керченском проливе остается прежней, судьбу задержанных украинских моряков решат следствие и суд, передает РИА Новости. © Sputnik / Алексей Мальгавко Морской трибунал потребовал от России освободить украинских моряков

"Позиция не может измениться. Должно завершиться следствие в связи с нарушением закона о границе и состояться суд", - сказал Песков.

Международный трибунал ООН по морскому праву в субботу потребовал от России освободить украинские военные корабли и моряков, задержанных в Керченском проливе за нарушение российской границы. Однако трибунал не завил о необходимости требовать прекращения уголовного дела в отношении моряков. Более того, трибунал решил, что Россия и Украина должны не позднее 25 июня представить отчеты по событиям в Керченском проливе. Ранее российская сторона сообщила, что не будет участвовать в слушаниях, так как трибунал не наделен юрисдикцией для рассмотрения иска Украины.

© Sputnik / Евгения Новоженина Нет права: в России отреагировали на решение трибунала по делу украинских моряков

МИД России отреагировал на решение трибунала, отметив, что в ходе последующего арбитражного разбирательства намерен отстаивать свою позицию, в том числе об отсутствии у трибунала юрисдикции рассматривать этот вопрос.

Керченский инцидент

Три корабля ВМС Украины 25 ноября прошлого года нарушили границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали и не подчинялись законным требованиям российских властей. Корабли с 22 моряками и двумя сотрудниками СБУ были задержаны.

Россия и Украина должны отчитаться по инциденту в Керченском проливе до 25 июня>>

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении госграницы. Президент РФ Владимир Путин назвал инцидент провокацией, которая была связана с низким рейтингом президента Петра Порошенко в преддверии выборов, которые в итоге выиграл Владимир Зеленский.