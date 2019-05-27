Володин о результатах выборов в Европарламент: запрос на суверенный курс

Две фракции евроскептиков и националистов в новом составе Европарламента могут суммарно рассчитывать на 108 мандатов, что чуть меньше, чем согласно предыдущей оценке ЕП по итогам выборов.

СУХУМ, 27 мая - Sputnik. Председатель Госдумы Вячеслав Володин, комментируя прошедшие выборы в Европарламент, заявил, что слепая поддержка курса, навязанного Евросоюзу из-за океана, антироссийские выпады и провокации должны уйти в прошлое, важно, чтобы депутаты нового состава Европарламента оказались готовы к диалогу с Россией, передает РИА Новости.

"Европейские избиратели голосуют, прежде всего, за процветающую и самостоятельную Европу, они хотят больше учета интересов стран и сохранения основ суверенитета. Такой Европу хочет видеть и Россия. Слепая поддержка курса, навязанного Евросоюзу из-за океана, антироссийские выпады и провокации должны уйти в прошлое", - сказал Володин.

"Европейский Союз, несмотря на имеющиеся у нас разногласия, остается нашим соседом и крупнейшим торгово-экономическим партнером. Важно, чтобы депутаты, избранные в новый состав Европарламента, оказались готовы к новым подходам и равноправному диалогу с Россией", - подчеркнул спикер Госдумы.

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Он также обратил внимание на то, что Кремль всегда следует курсу невмешательства в дела суверенных государств, а отношения между странами должны основываться на диалог и учет интересов всех стран.

"Европейцы предъявляют запрос на прагматичный суверенный курс, и политикам в ЕС важно услышать волю своих народов", - заявил Володин.

"Изменение расклада политических сил по итогам выборов вызвано накопившимися вопросами к политикам, нерешенными проблемами граждан, в первую очередь, в области экономики и миграционной политики, а также растущим запросом на усиление роли национальных государств в принятии решений в Европарламенте", - уверен Володин.

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Прошедшие 23-26 мая выборы в новый состав Европарламента сформируют расклад сил в европейских структурах на следующие пять лет. Явка оказалась рекордной за последние годы, превысив 50%. Две ведущих фракции, "Европейская народная партия" и "Альянс социалистов и демократов", задававшие тон политике в ЕС последние десятилетия, впервые утратили по итогам выборов традиционное правящее большинство в Европарламенте, при этом укрепились позиции либералов, евроскептиков и "зеленых", что сделает процесс согласования кандидатуры нового главы Еврокомиссии более сложным и потребует формирования новых альянсов.