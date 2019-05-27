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Встреча глав МИД РФ и Кубы С. Лаврова и Б. Родригеса

Лавров о намерении США отправить военных на Ближний Восток: новые риски

© Sputnik / Максим Блинов
В мире
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Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что США дополнительно отправят около 1,5 тысячи военнослужащих на Ближний Восток, но не стремятся к силовой смене режима в Иране.

СУХУМ, 27 мая - Sputnik. Глава МИД России Сергей Лавров, комментируя намерение президента США Дональда Трампа дополнительно отправить 1,5 тысячи военнослужащих на Ближний Восток, отметил, что рост военного потенциала в регионе приведет к новым рискам, передает РИА Новости.

© REUTERS / Athit Perawongmetha
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"Что касается решения президента Трампа отправить полторы тысячи военнослужащих в дополнение к тем, кто развернут в регионе Ближнего Востока и севера Африки, ну, вы знаете, всегда, когда наращивается военный потенциал, риски возрастают. Я очень надеюсь, что здравомыслящие голоса, которые раздаются из Вашингтона, включая уважаемых военачальников бывших, политиков, дипломатов о безрассудности идеи войны против Ирана, что голоса будут услышаны", - сказал Лавров.

"По крайней мере, у нас есть основания надеяться на это. Не все в американском руководстве одержимы агрессивными устремлениями", - отметил он.

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Кроме того, глава МИД России заявил, что предложение Ирана о договоре по ненападению в регионе может стать первым шагом к разрядке напряженности.

"Договориться о том, чтобы друг на друга не нападать, наверное, это первый шаг к разрядке напряженности, и мы бы посчитали правильной договоренность такого рода", - сказал Лавров.

© REUTERS / Khalid Al-Mousily
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За последний месяц ситуация в отношениях между США и Ираном значительно обострилась. Американские власти ввели жесткие санкции против ключевых областей экономики Ирана и продолжают усиливать санкционное давление. Заявленной целью Вашингтона является "изменение поведения" Исламской Республики Иран.

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США также объявили Корпус стражей исламской революции (КСИР) террористической организацией. В ответ на это Иран признал Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) террористической организацией, а сами Соединенные Штаты "государством – спонсором терроризма".

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Теги:
Иран, США, Сергей Лавров


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