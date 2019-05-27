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Сильвио Берлускони. Архивное фото

Сильвио Берлускони избран депутатом Европарламента от Италии

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МВД Италии сообщило, что Берлускони показал первый результат среди своих однопартийцев в четырех из пяти избирательных округах, в которых он решил выдвигаться в депутаты Европарламента.

СУХУМ, 27 мая – Sputnik. Лидер партии "Вперед, Италия", экс-премьер Италии Сильвио Берлускони на прошедших в стране выборах в Европарламент получил 557 тысяч голосов избирателей, став самым популярным кандидатом партии, сообщает РИА Новости.

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Как подчеркнули в правоцентристской партии, Берлускони в новом созыве Европарламента будет обладателем самого большого числа голосов среди итальянцев. Лидер победившей на выборах партии "Лига" Маттео Сальвини, в свою очередь, должен отказаться от поста вице-премьера и главы МВД, чтобы "пересесть" в кресло парламентария.

"Мы по-прежнему незаменимы, без нас правоцентристы проигрывают", - цитирует Берлускони газета La Repubblica.

В 2013 году Берлускони был лишен возможности занимать государственные должности и баллотироваться на выборах из-за приговора по резонансному делу о финансовых махинациях в принадлежащей ему группе Mediaset. Год назад постановление о запрете было снято.

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По результатам выборов "Вперед, Италия" набрала лишь 8,8% голосов. Уверенную победу на них одержала правая партия "Лига", которая последовательно критиковала политику нынешнего руководства Евросоюза и настаивала на необходимости отмены антироссийских санкций. 

За "Лигу" проголосовали 34,3% итальянцев, впервые возведя ее в ранг наиболее влиятельной политической силы Италии. Второе место по итогам голосования заняла Демократическая партия, сумевшая привлечь голоса 22,7% избирателей.

Замыкает тройку лидеров с 17% общественно-политическое "Движение 5 звезд" (Д5З), которое в результате европейских выборов уступило пальму первенства своим партнерам по правительственной коалиции из "Лиги".

Теги:
Европейский парламент, Сильвио Берлускони


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