Президент Сербии признал отделение Косово

Обращение Вучича к парламенту и нации о положении в Косово и Метохии длилось свыше двух часов.

СУХУМ, 28 мая – Sputnik. Президент Сербии Александр Вучич, выступая перед сербским парламентом, признал, что его страна больше не контролирует ситуацию в Косово, передает РИА Новости со ссылкой на PTC.

Более того, сербский лидер подчеркнул, что Сербии нужно сделать выбор, как дальше будут развиваться отношения с Косово — сохранение замороженного конфликта, либо развитие связей с непризнанной республикой.

"Я решил не продолжать ложь и самообман, я сказал всем, что нет власти Сербии, нет нашего правительства в Косово и Метохии, что крайне важно для здравоохранения и образования, и мы должны прекратить обманывать нашу собственную общественность", — заявил Вучич.

Вучич также отметил, что сам поддерживает улучшение отношений с Косово. Сербия потерпела крупное национальное поражение, потеряла территорию и понесла значительные экономические потери, резюмировал лидер Сербии.

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На выступлении президента присутствовали спикер Майя Гойкович, члены правительства во главе с премьером Аной Брнабич и представители дипкорпуса. Специальное заседание скупщины бойкотировали представители нескольких оппозиционных партий, объединенных в "Союз за Сербию", из 250 депутатов собрались 156.

В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из Освободительной армии Косово и армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Югославии (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО.

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В марте 2004 года косовские албанцы устроили погромы, которые привели к массовому отселению сербов из края и уничтожению многочисленных памятников их истории и культуры.