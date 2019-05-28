Президент Сербии признал отделение Косово

СУХУМ, 28 мая – Sputnik. Президент Сербии Александр Вучич, выступая перед сербским парламентом, признал, что его страна больше не контролирует ситуацию в Косово, передает РИА Новости со ссылкой на PTC.
Более того, сербский лидер подчеркнул, что Сербии нужно сделать выбор, как дальше будут развиваться отношения с Косово — сохранение замороженного конфликта, либо развитие связей с непризнанной республикой.
"Я решил не продолжать ложь и самообман, я сказал всем, что нет власти Сербии, нет нашего правительства в Косово и Метохии, что крайне важно для здравоохранения и образования, и мы должны прекратить обманывать нашу собственную общественность", — заявил Вучич.
Вучич также отметил, что сам поддерживает улучшение отношений с Косово. Сербия потерпела крупное национальное поражение, потеряла территорию и понесла значительные экономические потери, резюмировал лидер Сербии.
На выступлении президента присутствовали спикер Майя Гойкович, члены правительства во главе с премьером Аной Брнабич и представители дипкорпуса. Специальное заседание скупщины бойкотировали представители нескольких оппозиционных партий, объединенных в "Союз за Сербию", из 250 депутатов собрались 156.
В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из Освободительной армии Косово и армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Югославии (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО.
Лавров заявил о поддержке Сербии в урегулировании отношений с Косово>>
В марте 2004 года косовские албанцы устроили погромы, которые привели к массовому отселению сербов из края и уничтожению многочисленных памятников их истории и культуры.