Рогозин: время монополии России на доставку астронавтов на МКС подошло к концу

СУХУМ, 28 мая – Sputnik. Генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил, что российская пилотируемая космонавтика долгое время окупалась за счет сотрудничества с США, но время монополии по доставке астронавтов на Международную космическую станцию подходит к концу, передает РИА Новости. © Sputnik / Сергей Мамонтов Неудачные пуски ракет и кадровый дефицит: Рогозин рассказал о буднях "Роскосмоса"

"Несмотря на высокие расходы, сфера пилотируемой космонавтики не является сугубо затратной, она может косвенно окупаться. Долгое время это происходило за счет сотрудничества с США, в том числе за счет сложившейся в определенный момент монополии по доставке людей и грузов на МКС. Эта ситуация сохраняется по сей день, но понятно, что она временная. И понятно, что по мере того, как американцы будут пересаживаться на собственную транспортную систему, нам важно активизировать международное сотрудничество по пилотируемым программам на других направлениях", - сказал Рогозин.

Глава Роскосмоса также обратил внимание на то, что конкуренты на международном рынке "снимают сливки" на космических сервисах, пока Россия вкладывается в космическую инфраструктуру.

"Основная часть рынка – наземное оборудование и сервисы, использующие результаты космической деятельности и доводящие их до потребителя. В этом сегменте рынка мы не дорабатываем. В данном случае я говорю и о стране в целом, и о госкорпорации. Мы несем затраты по созданию инфраструктуры, а сливки снимают другие игроки", - сказал он.

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"Роскосмос", по словам Рогозина, активно работает над созданием интегрированных сервисов на базе российской космической техники. Среди них - растущий рынок услуг, связанных с геопозиционированием, от мониторинга безопасности в нефтегазовом комплексе до ведения земельных кадастров.