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Анаконда "клонировала" сама себя в США

CC0
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Анаконда содержалась в серпентарии, где не было самцов, однако смогла обзавестись потомством.

СУХУМ, 27 мая — Sputnik. В США сотрудники аквариума рассказали, что самка зеленой анаконды по кличке Анна обзавелась потомством без участия самцов, передает РИА Новости со ссылкой на Daily Mirror.

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Сообщается, что анаконда содержалась в серпентарии, где не было самцов. Появление на свет потомства стало возможным благодаря партеногенезу — способу размножения, при котором из яйцеклетки развивается взрослый организм без оплодотворения извне.

Партеногенез - отличительная черта в первую очередь для насекомых, однако для анаконд — это второй зафиксированный случай в истории наблюдений.

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При этом большая часть потомства оказалась мертворожденной, но двоим детенышам удалось выжить. Как рассказали сотрудники аквариума, родившиеся анаконды — генетические клоны матери.

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Теги:
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