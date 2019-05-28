СУХУМ, 28 мая - Sputnik. Шеф-редактор Sputnik Литва Марат Касем задержан в аэропорту Вильнюса с формулировкой "угроза национальный безопасности", сообщает телеграм-канал Ближнее зарубежье.LIVE.

По прилету Марата Касема ждал пятичасовой допрос, по итогам которого ему было передано решение о запрете на въезд в Литву в течение пяти лет. Марат Касем является гражданином Латвии.

Ранее шеф-редактор Sputnik Латвия Валентинс Роженцовс сообщал, что был задержан в Риге полицией безопасности и отпущен почти через 12 часов. По словам журналиста, полицию безопасности интересовала его деятельность на посту шеф-редактора Sputnik Латвия и работа самого ресурса.

Кроме того, Национальный совет по электронным СМИ Латвии выступил против использования в государственных СМИ материалов Sputnik. Отмечалось, что "трата денег латвийских налогоплательщиков на укрепление Sputnik и популяризацию его бренда — не в интересах латвийского общества".

Власти балтийских стран неоднократно чинили препятствия работе российских СМИ. В МИД России заявляли о явных признаках скоординированной линии этих государств. Случаи с притеснениями СМИ в странах Балтии, отмечали в российском министерстве, "наглядно демонстрируют, чего на практике стоят демагогические заявления о приверженности Вильнюса, Риги и Таллина принципам демократии и свободы слова".

В минувшее воскресенье в странах ЕС, в том числе и Литве, завершились выборы в Европарламент. Освещению выборов Sputnik Литва уделял большое внимание, как и другому крупному внутриполитическому событию - второму туру президентских выборов. По итогу победу одержал экономист Гинтас Науседа, занимавший в рамках предвыборной гонки достаточно сдержанную позицию и говоривший о необходимости диалога с Россией, а также подчеркивавший, что он отличается от действующего президента Литвы Дали Грибаускайте.

Глава IFJ о задержании шеф-редактора Sputnik Латвия: посягательство на свободу СМИ>>

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