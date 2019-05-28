"Реальная угроза": шеф-редактор Sputnik Литва рассказал о задержании в Вильнюсе

Ранее сообщалось, что шеф-редактору Sputnik Литва Марату Касему закрыли въезд в балтийскую республику на пять лет.

СУХУМ, 28 мая – Sputnik. Шеф-редактор Sputnik Литва Марат Касем рассказал о своем задержании в аэропорту Вильнюса во время рабочего визита в Литву, передает Sputnik Литва.

По словам Касема, представители литовских властей предпочли не упоминать, что произошло задержание, и назвали это "выяснением обстоятельств".

"Есть такая электронная граница – прикладываешь паспорт, если у тебя гражданство ЕС. Открываются ворота, сканирование лица, он (сканер. - Sputnik) завис. Через какое-то время подошли сотрудники пограничной службы, пригласили меня пройти показать свои вещи, перекопали все мои вещи абсолютно, переложили каждую. Попросили показать все, что в кошельке, полностью снять всю верхнюю одежду. Это была полная, доскональная проверка", - рассказал журналист.

После этого ему велели подождать.

"Пришел какой-то сотрудник службы – наверное, сотрудник или миграционной службы, но, скорее всего, сотрудник Департамента государственной безопасности, который начал задавать вопросы о моей деятельности, в частности планируем ли мы открывать представительство в Литве, как мы находим контакты спикеров, кто у нас работает из литовцев в Вильнюсе. Естественно, я сказал, что контракт нам не разрешает открывать такие вещи… Говорили также про президентские выборы, насколько они нас интересуют, откуда мы взяли контакты людей, которые давали интервью. Ну и прозвучала фраза: "Запомните, Sputnik'а здесь не будет", - отметил Касем.

Как сказал журналист, его продержали в аэропорту шесть часов – с 10:00 до 16:00.

"В 10 утра я начал проходить паспортный контроль, и только сейчас, в 16:00 – спустя шесть часов меня выпустили для того, чтобы я вылетел. Был долгий разговор. У меня отобрали телефон. Когда я его получил, я видел, что там открыто очень много окон. Были открыты, в частности, галерея с моими личными фотографиями, все документы Word, полностью переворошили все содержимое. Потом, впоследствии, мне вручили бумагу, в которой написано, по какой причине меня не пустили", – сказал Касем.

По его словам, в итоге его отвели в специальную комнату, где находились нелегальные мигранты.

"Довольно чистое помещение, похожее на общежитие, видеокамера там стояла, пользоваться телефоном запретили. Нужно было купить билет в Ригу, чтобы меня оттуда выпустили. Я не ел, воду мне давали только из-под крана. Один раз отвели покурить. Поместили в такое помещение, где за стенкой было слышно, что происходит в зоне duty-free", - рассказал журналист.

Как подчеркнул Касем, представители Литвы заявили, что если он уволится с работы, срок запрета на въезд в Литву могут пересмотреть и "пять лет как-то скостить".

"Естественно, я на такие меры не согласен и не пойду – я не нарушал никаких законов, не совершал никаких преступлений. Мне также сказали, что мне очень повезло, что я гражданин Латвии, иначе со мной разговаривали бы совсем иначе и совсем другим тоном… Я с таким сталкиваюсь впервые… Еще мне была сказана фраза, что нужно понимать, какие правила игры - "Вы что, не понимаете, какие правила игры?" Это для меня дико, я знаю только правила журналистики и правила работы в масс-медиа", - сказал Касем.

"Угроза национальной безопасности"

Шеф-редактор Sputnik Литва прислал снимок документа от Службы охраны государственной границы, который вручили ему представители литовских властей.

Документ от Службы охраны государственной границы

В бумаге указано, что пребывание Касема "вызывает реальную, настоящую и достаточно серьезную угрозу общественному порядку Литовской Республики, национальной безопасности, внутренней безопасности стран-членов или международным отношениям, или опасность общественному здоровью".

"В соответствии со статьей 138 закона Литовской Республики О правовом положении иностранцев это решение может быть обжаловано в окружном административном суде Вильнюса в течение 14 дней с момента вручения данного постановления", - сказано в документе.

Освещение Sputnik Литва выборов в балтийской республике

Задержание Касема произошло буквально через два дня после завершения второго тура выборов президента Литвы, на которых победил независимый кандидат, экономист Гитанас Науседа.

Sputnik Литва активно освещал оба тура выборов президента Литвы, референдумы и выборы в Европарламент.

Во время второго тура корреспондент агентства непосредственно находился в Вильнюсе и следил за ходом голосования. Он провел интервью с местными политиками, общественными деятелями и представителями СМИ.

В частности, ему удалось побеседовать с бывшим президентом Литвы Роландасом Паксасом, лидером партии "Избирательная акция поляков Литвы – Союз христианских семей" Вальдемаром Томашевским, подписантом Акта независимости Зигмасом Вайшвилой, лидером Партии Труда Виктором Успасских, депутатами Сейма Ярославом Наркевичем и Пятрасом Гражулисом, бывшем мэром Каунаса Витаутасом Шустаускасом, общественным деятелем Жильвинасом Разминасом, российским историком Валерием Ивановы, главным редактором "Свободной газеты" Ауримасом Дрижюсом, экс-депутатом горсовета Вильнюса Рпафаэлем Муксиновым, кандидатом в Европарламент от Партии труда Ларисой Дмитриевой, политологи Михаилом Бугаковым.

Кампания против Sputnik на Западе

В западных странах развернулась масштабная кампания против Sputnik. В балтийской республике озабочены деятельностью ресурса, поскольку он представляет точку зрения, отличающуюся от "единственно верной". Так, с февраля 2017 года агентство BNS разорвало отношения и с порталом Sputnik Литва.

Главный редактор телеканала RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян отмечала, что в Балтии систематически используются методы пропаганды времен холодной войны и, более того, они стали в трех республиках "обычной практикой".

Глава IFJ о задержании шеф-редактора Sputnik Латвия: посягательство на свободу СМИ>>

В свою очередь, в МИД России подчеркивали, что подобные инциденты в странах Балтии "наглядно демонстрируют, чего на практике стоят демагогические заявления о приверженности Вильнюса, Риги и Таллина принципам демократии и свободы слова".