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"Реальная угроза": шеф-редактор Sputnik Литва рассказал о задержании в Вильнюсе

© Foto/ Марат Касем
В мире
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Ранее сообщалось, что шеф-редактору Sputnik Литва Марату Касему закрыли въезд в балтийскую республику на пять лет.

СУХУМ, 28 мая – Sputnik. Шеф-редактор Sputnik Литва Марат Касем рассказал о своем задержании в аэропорту Вильнюса во время рабочего визита в Литву, передает Sputnik Литва.

По словам Касема, представители литовских властей предпочли не упоминать, что произошло задержание, и назвали это "выяснением обстоятельств".  

"Есть такая электронная граница – прикладываешь паспорт, если у тебя гражданство ЕС. Открываются ворота, сканирование лица, он (сканер. - Sputnik) завис. Через какое-то время подошли сотрудники пограничной службы, пригласили меня пройти показать свои вещи, перекопали все мои вещи абсолютно, переложили каждую. Попросили показать все, что в кошельке, полностью снять всю верхнюю одежду. Это была полная, доскональная проверка", - рассказал журналист.

После этого ему велели подождать.

"Пришел какой-то сотрудник службы – наверное,  сотрудник или миграционной службы, но, скорее всего, сотрудник Департамента государственной безопасности, который начал задавать вопросы о моей деятельности, в частности планируем ли мы открывать представительство в Литве, как мы находим контакты спикеров, кто у нас работает из литовцев в Вильнюсе. Естественно, я сказал, что контракт нам не разрешает открывать такие вещи… Говорили также про президентские выборы, насколько они нас интересуют, откуда мы взяли контакты людей, которые давали интервью. Ну и прозвучала фраза: "Запомните, Sputnik'а здесь не будет", - отметил Касем.

© Sputnik
Шеф-редактор Sputnik Литва Марат Касем задержан в аэропорту Вильнюса

Как сказал журналист, его продержали в аэропорту шесть часов – с 10:00 до 16:00.

"В 10 утра я начал проходить паспортный контроль, и только сейчас, в 16:00 – спустя шесть часов меня выпустили для того, чтобы я вылетел. Был долгий разговор. У меня отобрали телефон. Когда я его получил, я видел, что там открыто очень много окон. Были открыты, в частности, галерея с моими личными фотографиями, все документы Word, полностью переворошили все содержимое. Потом, впоследствии, мне вручили бумагу, в которой написано, по какой причине меня не пустили", – сказал Касем.

По его словам, в итоге его отвели в специальную комнату, где находились нелегальные мигранты.

"Довольно чистое помещение, похожее на общежитие, видеокамера там стояла, пользоваться телефоном запретили. Нужно было купить билет в Ригу, чтобы меня оттуда выпустили. Я не ел, воду мне давали только из-под крана. Один раз отвели покурить. Поместили в такое помещение, где за стенкой было слышно, что происходит в зоне duty-free", - рассказал журналист.

Как подчеркнул Касем, представители Литвы заявили, что если он уволится с работы, срок запрета на въезд в Литву могут пересмотреть и "пять лет как-то скостить".

"Естественно, я на такие меры не согласен и не пойду – я не нарушал никаких законов, не совершал никаких преступлений. Мне также сказали, что мне очень повезло, что я гражданин Латвии, иначе со мной разговаривали бы совсем иначе и совсем другим тоном… Я с таким сталкиваюсь впервые… Еще мне была сказана фраза, что нужно понимать, какие правила игры - "Вы что, не понимаете, какие правила игры?" Это для меня дико, я знаю только правила журналистики и правила работы в масс-медиа", - сказал Касем.

"Угроза национальной безопасности"

Шеф-редактор Sputnik Литва прислал снимок документа от Службы охраны государственной границы, который вручили ему представители литовских властей.

Документ от Службы охраны государственной границы

В бумаге указано, что пребывание Касема "вызывает реальную, настоящую и достаточно серьезную угрозу общественному порядку Литовской Республики, национальной безопасности, внутренней безопасности стран-членов или международным отношениям, или опасность общественному здоровью".

"В соответствии со статьей 138 закона Литовской Республики О правовом положении иностранцев это решение может быть обжаловано в окружном административном суде Вильнюса в течение 14 дней с момента вручения данного постановления", - сказано в документе.

Освещение Sputnik Литва выборов в балтийской республике

Задержание Касема произошло буквально через два дня после завершения второго тура выборов президента Литвы, на которых победил независимый кандидат, экономист Гитанас Науседа.

Шеф-редактор Sputnik Латвия Валентинс Роженцовс
© Sputnik
Шеф-редактора Sputnik Латвия задержали в Риге

Sputnik Литва активно освещал оба тура выборов президента Литвы, референдумы и выборы в Европарламент.

Во время второго тура корреспондент агентства непосредственно находился в Вильнюсе и следил за ходом голосования. Он провел интервью с местными политиками, общественными деятелями и представителями СМИ.

В частности, ему удалось побеседовать с бывшим президентом Литвы Роландасом Паксасом, лидером партии "Избирательная акция поляков Литвы – Союз христианских семей" Вальдемаром Томашевским, подписантом Акта независимости Зигмасом Вайшвилой, лидером Партии Труда Виктором Успасских, депутатами Сейма Ярославом Наркевичем и Пятрасом Гражулисом, бывшем мэром Каунаса Витаутасом Шустаускасом, общественным деятелем Жильвинасом Разминасом, российским историком Валерием Ивановы, главным редактором "Свободной газеты" Ауримасом Дрижюсом, экс-депутатом горсовета Вильнюса Рпафаэлем Муксиновым, кандидатом в Европарламент от Партии труда Ларисой Дмитриевой, политологи Михаилом Бугаковым.

Кампания против Sputnik на Западе

В западных странах развернулась масштабная кампания против Sputnik. В балтийской республике озабочены деятельностью ресурса, поскольку он представляет точку зрения, отличающуюся от "единственно верной". Так, с февраля 2017 года агентство BNS разорвало отношения и с порталом Sputnik Литва.

Главный редактор телеканала RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян отмечала, что в Балтии систематически используются методы пропаганды времен холодной войны и, более того, они стали в трех республиках "обычной практикой".

Глава IFJ о задержании шеф-редактора Sputnik Латвия: посягательство на свободу СМИ>>

В свою очередь, в МИД России подчеркивали, что подобные инциденты в странах Балтии "наглядно демонстрируют, чего на практике стоят демагогические заявления о приверженности Вильнюса, Риги и Таллина принципам демократии и свободы слова".

Теги:
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