ОБСЕ отреагировала на задержание шеф-редактора Sputnik в Вильнюсе

СУХУМ, 29 мая - Sputnik. Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир напомнил об обязательствах стран-участниц организации по содействию работы журналистов после задержания в Вильнюсе шеф-редактора агентства Sputnik, передает РИА Новости.

"Вслед за сообщениями о том, что редактора Sputnik Литва Марата Касема ненадолго задержали в аэропорту Вильнюса и запретили въезжать в страну, я напоминаю, что странам-участницам ОБСЕ нужно способствовать передвижению журналистов в регионе (ОБСЕ)", - написал Дезир в Twitter.

Шеф-редактор Sputnik Литва Марат Касем, в свою очередь, сообщил, что намерен опротестовать в суде решение Вильнюса о запрете на въезд в страну на пять лет.

"Сейчас мы консультируемся с юридическим отделом МИА "Россия сегодня". В ближайшие дни мы об этом объявим. Лично моя позиция – такие вещи нельзя оставлять без ответа, потому что это продолжается не первый день, не первый месяц и год. Каждый раз относиться к этому с молчанием, я считаю, неправильно. Молчание – знак согласия. Соглашаться с таким абсурдом невозможно", - сказал Касем.

Он отметил, что является гражданином Латвии и сейчас находится в Риге, поэтому запрет на въезд в Литву на пять лет не сможет помешать ему посещать другие страны Шенгенского соглашения.

"Нет, конечно. Это запрет в одной конкретной стране. Да, такое бывает", - резюмировал он.

Власти балтийских стран неоднократно чинили препятствия работе российских СМИ. В МИД России заявляли о явных признаках скоординированной линии этих государств. Случаи с притеснениями СМИ в странах Балтии, отмечали в российском министерстве, "наглядно демонстрируют, чего на практике стоят демагогические заявления о приверженности Вильнюса, Риги и Таллина принципам демократии и свободы слова".

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В минувшее воскресенье в странах ЕС, в том числе и Литве, завершились выборы в Европарламент. Освещению выборов Sputnik Литва уделял большое внимание, как и другому крупному внутриполитическому событию - второму туру президентских выборов. По итогу победу одержал экономист Гинтас Науседа, занимавший в рамках предвыборной гонки достаточно сдержанную позицию и говоривший о необходимости диалога с Россией, а также подчеркивавший, что он отличается от действующего президента Литвы Дали Грибаускайте.