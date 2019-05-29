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Комплекс ПВО С-400 Триумф заступил на боевое дежурство в Севастополе

Песков о поставках С-400 Турции: раньше запланированных сроков

© Sputnik / Алексей Мальгавко
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Турецкие власти ранее подтвердили намерение закупить российские зенитно-ракетные комплексы С-400, несмотря на давление Вашингтона.

СУХУМ, 29 мая - Sputnik. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что поставки С-400 Турции будут осуществлены раньше запланированных сроков по просьбе турецкой стороны, передает РИА Новости.

"Поставка осуществляется раньше тех сроков, которые изначально были запланированы, по просьбе турецкой стороны. Что касается нюансов по дням, по месяцам, это не к нам вопрос, мы этим не занимаемся. Там все идет по плану", - сказал он.

"Там нет никакой задержки, там все нормально", - подчеркнул Песков.

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Ранее телеканал CNBC сообщил со ссылкой на источники, что США предоставили Турции две недели на отказ от приобретения зенитных ракетных комплексов С-400 у России. В противном случае Вашингтон исключит Анкару из программы F-35 компании Lockheed Martin.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ заявил, что Москва исходит из прежних заявлений турецкой стороны о завершенности сделки по С-400: она свершенная и реализуется. В свою очередь спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила журналистам, что Турция не может повести себя безответственно и отказаться от поставок российских комплексов С-400.

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Турция уже подчеркивала, что не откажется от планов покупать С-400 и что первая партия систем ПВО должна поступить в страну в июле. США заявляют, что системы С-400 несовместимы со стандартами НАТО, грозят санкциями за их возможное приобретение и не раз говорили, что могут задержать или отменить процесс продажи Турции новейших самолетов F-35. Турция является одним из участников международной программы США по созданию этих истребителей. В Турции также не раз заявляли, что С-400 не представляют угрозы для американских F-35.

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Теги:
Турция, Дмитрий Песков, С-400 «Триумф»


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