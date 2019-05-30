Wall Street Journal: ставки за обед с Уорреном Баффетом установили новый рекорд

Предыдущий рекорд за обед с миллиардером составлял 3,46 миллиона долларов и был установлен в 2016 году.

СУХУМ, 30 мая - Sputnik. Ставки за обед с известным американским инвестором-миллиардером Уорреном Баффеттом установили новый рекорд в 3,5 миллиона долларов еще до окончания ежегодного благотворительного аукциона, передает РИА Новости со ссылкой на издание Wall Street Journal.

Сумма первой ставки составила 25 тысяч долларов, отмечает издание. На данный момент в аукционе, который проводится онлайн на платформе eBay, участвуют четыре человека. Победитель аукциона определится в пятницу вечером.

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В прошлом году победитель аукциона, пожелавший остаться неизвестным, получил желанный обед за 3,3 миллиона долларов.

Ежегодный аукцион, на котором разыгрывается возможность отобедать с миллиардером Уорреном Баффетом, проводится с 2000 года. Вырученные средства поступают в благотворительную организацию Glide Foundation, которая помогает бедным и бездомным в Сан-Франциско.

Победитель аукциона может взять с собой на обед еще семь человек. Обед с победителем традиционно состоится в Нью-Йорке в известном ресторане Smith & Wollensky, имеющем репутацию лучшего стейкхауса в США с самым изысканным баром.

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Один из выигравших обед, Тед Уэшлер, получил работу у Баффетта, потратив почти 5,3 миллиона долларов в 2010 и 2011 годах. Теперь Уэшлер работает инвестиционным менеджером в компании Berkshire и может поговорить с Баффеттом ежедневно и бесплатно.