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Граждане ЛНР и ДНР смогут получить паспорта РФ по упрощенной процедуре

Более четырех с половиной тысяч жителей ДНР подали заявление на российский паспорт

© Sputnik / Сергей Аверин
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В Донбассе с начала мая принимают заявления от граждан ДНР и ЛНР на оформление российских паспортов.

СУХУМ, 30 мая - Sputnik. Миграционная служба самопровозглашенной Донецкой народной республики приняла уже более 4,6 тысячи заявлений на получение паспорта гражданина России, сообщил РИА Новости представитель миграционной службы республики.

"Нами более чем за месяц уже принято 4 622 пакета документов на гражданство Российской Федерации, отправлено в Российскую Федерации 3 672 пакета документов", - сказал собеседник агентства.

Президент России Владимир Путин 24 апреля подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями отдельных районов Луганской и Донецкой областей Украины.

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Путин заявил, что вопрос носит чисто гуманитарный характер, у России нет желания создавать проблемы Киеву, но ситуация с гражданскими правами в Донбассе переходит границы.

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Теги:
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