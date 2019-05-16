Как жители республик Донбасса получают гражданство России

СУХУМ, 16 мая — Sputnik. Желающих получить гражданство России много, поэтому в Донецке и Луганске очередь для подачи документов занимают еще с трех часов ночи. Выдавать новые паспорта будут в Ростовской области. Какие возникают организационные сложности и чего ждут от российского гражданства в непризнанных республиках — в материале Ирины Халецкой для РИА Новости.
"Можем ездить хоть каждый день"
Новое отделение МВД России по вопросам миграции открылось в Новошахтинске Ростовской области две недели назад. В здании Дома культуры, где разместились сотрудники ведомства, недавно закончили косметический ремонт. В кабинетах ничего лишнего — только рабочие места.
Но посетителей пока нет, времени прошло мало, ни одного паспорта еще не выдали. Кроме того, желающие получить российское гражданство самостоятельно документы в Ростовской области не подают, за них это делают уполномоченные: из ДНР отвозят в село Покровское, а из ЛНР — в Новошахтинск.
Заместитель начальника миграционной службы МВД Луганской народной республики Руслан Найда как раз доставил очередной пакет заявлений.
"Нормативов нет, можем хоть каждый день приезжать, как наберется несколько коробок", — объясняет он. На вопрос, сколько привез сегодня, отшучивается: "Достаточно".
Сотрудники миграционного центра тщательно проверяют поступившие документы. "Все хотят паспорт. И силовики, и пенсионеры, и госслужащие, и гражданские лица. Это все слухи, что якобы сначала паспорта выдают представителям власти и военнослужащим. В заявлении по упрощенной схеме не нужно указывать место работы. Для нас они все обычные люди", — говорит Найда.
Шанс на лучшую жизнь: в ЛНР и ДНР собираются очереди за гражданством России>>
Представитель Главного управления по делам миграции МВД России Кирилл Адзинов объясняет процедуру выдачи новых документов. Людей на автобусах привезут сюда, с каждого снимут отпечатки пальцев, сделают фото. Потом заявители принесут присягу, получат паспорта — и станут российскими гражданами. Быстро, почти как в визовом центре.
"Мы не требуем отказа от гражданства Украины или непризнанных республик. Все сделано для максимального комфорта людей. При этом может быть принято и отрицательное решение. Вдруг это нежелательный элемент? — уточняет Адзинов. — В случае отказа снова подать заявление получится не раньше чем через год".
Встали в ночь
В первый день из Донецка, по информации МВД республики, отправили 105 заявлений. Примерно столько же обрабатывается ежедневно и сейчас. Из-за большого потока желающих некоторые занимают очередь с трех часов ночи, чтобы к открытию быть первыми.
Мотивы разные: одни не скрывают, что хотят поскорее уехать, другие же, наоборот, собираются жить только в родном крае, но уже с документом, никак не ограничивающим их права. Евгений Савонов (здесь и далее имена изменены) провел в Донецке всю жизнь, у него семья. Он рассказал РИА Новости, что в 2014-м ушел в ополчение и пять лет прослужил в войсках. Все эти годы он ждал "признания".
"Паспорт — как раз то, за что мы боролись. Для пенсионеров — возможность получать не две тысячи рублей, что платят им здесь, а нормальные деньги. Появятся и другие социальные блага. Трудно жить без аэропорта, железнодорожного сообщения, банковской системы. Это полный, беспросветный мрак, если не вдаваться в детали. Но главное — выдача паспортов должна остановить войну, конфликт", — рассуждает Савонов.
По его мнению, прогнозируемый отток людей в Россию тоже может сказаться положительно на развитии республики. "На передовой я получал 19 тысяч рублей, сидя в окопах в любую погоду, дома практически не был. Сейчас устроился на "гражданке" за девять тысяч в месяц. Есть и такие, у кого заработок еще меньше — пять-шесть тысяч рублей. Став россиянами, они, скорее всего, уедут. А здесь понадобятся рабочие руки.
Соответственно, работодателям придется поднять зарплаты, чтобы сохранить кадры. Следом и уровень жизни повысится. Звучит, конечно, как утопия, но всем хотелось бы верить в лучшее будущее", — пожимает плечами собеседник.
"Возвращенцы"
Впрочем, далеко не все в очередях стоят за российским паспортом. Многие спешат оформить внутренние паспорта республик. Согласно указу Владимира Путина, это необходимое условие для того, чтобы претендовать на гражданство России.
Председатель гуманитарного фонда "Москва — Донбассу" Елена Романенко помогает беженцам с 2015 года. Она только что из Донецка и поделилась с РИА Новости впечатлениями: в Донбасс возвращаются те, кто уехал в Россию в период обстрелов.
"Многие получили паспорта ЛНР/ДНР еще в 2015-2017 годы. Некоторые воевали, лишились домов, родных и близких. В то же время немало тех, кто в 2014-м никак не пострадал, а просто перебрался в Россию, устроился на работу и жил все эти годы припеваючи. Сейчас, услышав об указе, они вернулись, встали в очередь и ждут наравне с пережившими все ужасы войны. У них есть на это право, потому что имеется прописка. Но местные обижаются, называют таких "возвращенцами" и "ненастоящими патриотами". Очередь, разумеется, раздувается ", — описывает ситуацию председатель фонда.
Романенко уточняет: тем, у кого есть РВП (разрешение на временное проживание), вид на жительство, удостоверение беженца и так далее, нужно подавать заявления по месту жительства в России.
Есть нюансы
Руслан Гусев столкнулся с распространенной для Донецка и Луганска историей: сам он получил паспорт ДНР еще в 2015-м, в ополчении, а вот жена и ребенок — нет. Дело в том, что супруга прописана на территории, подконтрольной Киеву. В ДНР для оформления внутреннего паспорта требуется прописка исключительно в республике.
Украина помогает жителям Донбасса получить гражданство России>>
"Если на момент провозглашения ДНР ты был в ополчении — получишь паспорт, если присоединился позже, возникают проблемы. Еще "пролетают" те, у кого просрочен украинский паспорт или его нет вообще, утерян, и нет возможности его сделать, так как человек, например, прописан на территории Украины, а воевал за республику. Выехать за украинским паспортом он, разумеется, не может. Чтобы выдали паспорт ДНР, нужно все это доказать и получить прописку. Бюрократия жуткая", — сетует Гусев.
После инсульта, который случился десять лет назад, отец Руслана парализован и не может разговаривать. В Донецке он тоже прожил всю жизнь, но сейчас физически не в состоянии оформить паспорт ДНР. Так и остается с украинским, уже просроченным. Кроме того, по словам Гусева, для получения паспорта ДНР обязательна справка из ЖЭКа о составе семьи. "Ее не дают тем, у кого долги по коммунальным платежам. Вопрос: как человеку заплатить, если он живет на мизерную пенсию по инвалидности, а его жена за ним ухаживает и, соответственно, тоже не работает?" — перечисляет неприятные нюансы Руслан.
И продолжает: "Даже если удастся достать справки из ЖЭКа, подать документы, сделать новые фотографии и получить паспорт ДНР, за российским паспортом нужно ехать в Ростовскую область. Проблема сопровождения инвалидов в республике стоит остро, пока в миграционной службе не знают, как ее решить. Надеемся, нам помогут".
Деньги заняла у соседей
"Останется донецкая прописка или придется оформлять регистрацию в России? Но как? По какому-то определенному адресу? Если никого не знаешь в Ростовской области, как зарегистрироваться?" — задает вопросы Раиса Сулженко. Она давно на пенсии, получила паспорт ДНР еще в 2016-м.
"Моя пенсия сейчас — 3190 рублей, плюс я еще работаю — это дополнительные пять тысяч. Для российского паспорта пришлось занять деньги на госпошлину. Хорошо, что разрешили отдавать долг частями. К слову, Украина с сентября 2014-го мне ничего не платит, хотя я 23 года "незалежности" работала и делала отчисления в Пенсионный фонд. И что? Мало того, что пенсию не платят, так еще и обстрелы постоянные! Мне было этого достаточно, чтобы отказаться от украинского гражданства", — возмущается Сулженко.
Вопрос начисления пенсии волнует многих. За разъяснениями мы обратились в пресс-службу Пенсионного фонда России. В ведомстве прокомментировали: переводить на российскую пенсию будут только тех, кто зарегистрирован на территории России.
Путин объяснил свой указ об упрощении выдачи гражданства жителям ДНР и ЛНР>>
В Пенсионном фонде пообещали оказать содействие новым гражданам в подтверждении их стажа и заработка, взяв на себя обмен данными с Пенсионным фондом Украины или пенсионными фондами ДНР и ЛНР.