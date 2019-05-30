Китай о действиях США в Тайваньском проливе: игра с огнем

СУХУМ, 30 мая – Sputnik. действия США в Тайваньском проливе являются игрой с огнем, заявил в четверг Официальный представитель министерства обороны Китая У Цянь заявил, что действия военных кораблей США в Тайваньском проливе являются игрой с огнем, передает РИА Новости.

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон ранее провел переговоры с генеральным секретарем Cовета национальной безопасности Тайваня Дэвидом Ли. Кроме того, американские военные заявили, "транзит кораблей через Тайваньский пролив показывает приверженность США свободному и открытому Индо-Тихоокеанскому региону".

"В последнее время американская сторона делает тщетные попытки закабалить Китай руками самих китайцев, это несбыточные мечты… Эти действия США являются игрой с огнем, серьезным подрывом дальнейшего развития китайско-американских отношений, а также мира и стабильности в регионе", - заявил У Цянь.

© AFP 2019 / PHILIPPE LOPEZ Китай готов применить силу при вмешательстве в тайваньский вопрос

Он также подчеркнул, что Тайвань – часть Китая, и остается внутренним делом Китая, касается коренных интересов и национальных чувств китайского народа.

"Принцип одного Китая – принятый всем международным сообществом консенсус, это также политическая основа китайско-американских отношений", - резюмировал У Цянь.

Официальные отношения между центральным правительством Китая и островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши эвакуировались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между Тайванем и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов.

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С начала 1990-х годов стороны стали сотрудничать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.