Помпео: надеюсь Россию исключат из системы энергопоставок в Евросоюз

СУХУМ, 4 июн - Sputnik. Госсекретарь США Майк Помпео расcчитывает на то, что Евросоюз будет выстраивать энергопоставки без связи с Россией, передает РИА Новости.

В интервью нидерландскому отделению телекомпании RTL Помпео спросили о рисках, связанных со строительством газопровода "Северный поток-2".

"Мы в Америке просто надеемся, что Европа серьезно подойдет к необходимости диверсифицированной, безопасной энергетической базы, которая не привязана к России. Мы знаем историю отношений между Европой и Россией, и мы знаем, что во времена конфликтов русские используют все доступные им инструменты, чтобы европейцам дороже встало принятие решений в собственных интересах, но не в интересах России. Мы надеемся, что Европа все сделает правильно", - сказал Помпео.

На вопрос, планируются ли санкции в отношении нидерландских компаний по "Северному потоку-2", Помпео отметил, что заранее ничего говорить не будет. Аналогичный ответ он дал и на вопрос о том, могут ли голландские компании быть исключены из подобных санкций.

Меркель: Еврокомиссия не остановит "Северный поток-2">>

США добиваются отмены проекта и грозят санкциями его участникам.