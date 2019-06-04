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Президент РФ В. Путин встретился в Сочи с госсекретарем США М. Помпео и главой МИД РФ С. Лавровым

Помпео: надеюсь Россию исключат из системы энергопоставок в Евросоюз

© Sputnik / Сергей Гунеев
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Канцлер Германии Ангела Меркель ранее заявила, что Еврокомиссии не удастся остановить прокладку трубопровода "Северный поток-2", несмотря на принятие новой Газовой директивы Евросоюза.

СУХУМ, 4 июн - Sputnik. Госсекретарь США Майк Помпео расcчитывает на то, что Евросоюз будет выстраивать энергопоставки без связи с Россией, передает РИА Новости.

Дональд Трамп
© AFP 2019 / Mandel Ngan
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В интервью нидерландскому отделению телекомпании RTL Помпео спросили о рисках, связанных со строительством газопровода "Северный поток-2".

"Мы в Америке просто надеемся, что Европа серьезно подойдет к необходимости диверсифицированной, безопасной энергетической базы, которая не привязана к России. Мы знаем историю отношений между Европой и Россией, и мы знаем, что во времена конфликтов русские используют все доступные им инструменты, чтобы европейцам дороже встало принятие решений в собственных интересах, но не в интересах России. Мы надеемся, что Европа все сделает правильно", - сказал Помпео.

На вопрос, планируются ли санкции в отношении нидерландских компаний по "Северному потоку-2", Помпео отметил, что заранее ничего говорить не будет. Аналогичный ответ он дал и на вопрос о том, могут ли голландские компании быть исключены из подобных санкций.

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Теги:
Северный поток


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