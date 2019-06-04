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Турецкий чай

Кишечная палочка и плесень: что еще Роскачество нашло в пакетированном чае

CC0
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Чаи российского производства, из ОАЭ, Шри-Ланки, Индии и Польши тестировались на наличие пестицидов, тяжелых металлов, токсичных элементов, плесени, групп бактерий кишечной палочки.

СУХУМ, 4 июн - Sputnik. Роскачество по итогам проверки листовых и пакетированных черных чаев самых популярных в России торговых марок обнаружило в некоторых из них бактерии кишечной палочки, плесень и следы пестицидов, передает РИА Новости.

"Для масштабной проверки эксперты выбрали 48 листовых и пакетированных чаев 35 наиболее распространенных на российском рынке торговых марок. Эксперты проверили чай по 178 показателям качества и безопасности, а также сравнили разные виды упаковки одних и тех же брендов", - сообщила компания.

В Роскачестве подчеркнули, что серьезных нарушений, а также красителей, ароматизаторов, песка или примесей сорной травы не было обнаружено ни в одном чае.

© Sputnik / Николай Хижняк
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"Проверка показала, что потребитель может быть спокоен: весь исследованный чай является чаем", - отметили в Роскачестве.

Вместе с тем в 11 пакетированных чаях были найдены группы бактерий кишечной палочки. По словам экспертов, причиной могло стать как качество сырья, так и несоблюдение условий хранения чая, расфасованного в пакетики и коробки. В пакетированном чае двух марок количество плесени превышало максимально допустимый уровень в 3-4 раза.

Превышений по количеству пестицидов не было замечено, однако в 40 чаях из 48 эксперты их следы были выявлены - в количестве, вряд ли способном навредить организму человека.

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Также подчеркивается, что качество листовых чаев превалировало в 10 случаях из 13: в них меньше следов пестицидов, нежели в пакетированных сортах той же марки, нет бактерий кишечной палочки и плесени.

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Теги:
чай


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