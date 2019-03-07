Роскачество дало советы по выбору идеального шоколада

Роскачество объяснило, о чем свидетельствует белый налет на шоколаде, и какое количество лакомства можно употреблять без вреда для организма.

СУХУМ, 7 мар - Sputnik. Роскачество рассказало о том, как выбрать вкусный, натуральный и полезный здоровью шоколад, передает РИА Новости со ссылкой на данные ведомства.

"Шоколад известен человечеству уже более пяти тысяч лет благодаря своим полезным свойствам. Масло какао содержит много необходимых человеку химических элементов, среди которых триглицериды, бета-каротин, аминокислоты, витамины В1, В2, В5, В6, В9, В12, С, Н, РР. А продукты какао богаты калием, кальцием, магнием, цинком, селеном, медью, марганцем, железом, серой, йодом, фосфором, натрием", - подчеркнули в организации.

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Благодаря удивительному составу шоколад способствует выработке эндорфинов и активизирует работу мозга. "Важно соблюдать меру: диетологи советуют съедать не больше 30 граммов молочного шоколада в сутки - это обусловлено большим количеством сахара и жира в продукте", - заявили в Роскачестве. Идеальный шоколад, по мнению экспертов, должен состоять из какао-масла, какао тертого и сахара.

"Также в состав может входить лецитин, ванилин и сухое молоко. Но правило одно: чем меньше ингредиентов, тем лучше", – добавили в ведомстве.

Кроме того, Роскачество уточнило, что зачастую производители для удешевления товара меняют ингридиенты, полученные из какао-бобов, более дешевыми растительными жирами.

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На этикетке обязательно должна быть указана масса нетто, информация о пищевых добавках (ароматизаторы, биологически активные добавки) и пищевая ценность в 100 граммах и/или в порции продукта. Поверхность шоколада должна быть твердой.

"А вот структура должна быть однородной – даже если в шоколаде есть добавки, они должны быть равномерно распределены по всей плитке", - отметили эксперты.

Более того, наличие белого налета на шоколаде говорит о вероятном неправильном хранении продукта.

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"Но бояться его точно не нужно - он совершенно безвреден! Более того, шоколад, в состав которого входят заменители какао-масла, не покрывается белым налетом. Поэтому "седина" – верный признак того, что он был точно натуральным", - заключают в организации.