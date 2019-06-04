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Президент Украины Владимир Зеленский во время визит в Донбасс. Архивное фото

ДНР: лозунг Зеленского "прекратить огонь в Донбассе" - всего лишь "фишка"

CC BY-SA 4.0 / Администрация Президента Украины /
В мире
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В ДНР ранее заявили об увеличении числа обстрелов со стороны украинских силовиков в Донбассе.

СУХУМ, 4 июн – Sputnik. Начальник пресс-службы управления Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Даниил Безсонов заявил, что обещание президента Украины Владимира Зеленского прекратить огонь в Донбассе было лишь "фишкой" его избирательной кампании и инаугурационной речи, передает РИА Новости.

"Многообещающий лозунг Владимира Зеленского "любой ценой прекратить огонь в Донбассе" - всего лишь "фишка" популистской избирательной кампании и инаугурационной речи новоизбранного украинского президента", - сказал Безсонов.

Он также обратил внимание на то, что Зеленский в первые дни президентства назначил досрочные выборы в Верховную раду и подтвердил неизменность курса Украины в НАТО и Евросоюз, однако "выполнять свое же обещание закончить гражданскую войну на Украине не спешит".

CC BY 2.0 / Ministry of Defense of Ukraine / Tanks on the march
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"По всей видимости, нет у Владимира Александровича таких полномочий, а приказ "сверху" не поступил. Не утвердили американские кураторы и западные партнеры обязательство президента Украины прекратить огонь в Донбассе. Продолжение войны выгодно спонсорам Зеленского", - отметил Безсонов.

Кроме того, начальник пресс-службы управления Народной милиции ДНР рассказал, что украинские силовики активизируют работу групп радиоэлектронной борьбы, чтобы препятствовать полету беспилотников миссии ОБСЕ в Донбассе.

"В целях препятствования работе сотрудников Миссии ОБСЕ командующий ООС (операцией Объединенных сил - ред.) Александр Сырский отдал приказ об активизации работы мобильных групп радиоэлектронной борьбы с задачей по глушению GPS-сигнала БПЛА ОБСЕ, а также ограничению доступа патрулей Миссии в районы сосредоточения тяжелого вооружения", - резюмировал Безсонов.

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ЦИК Украины 30 апреля официально признал Владимира Зеленского победителем президентских выборов. Во втором туре его поддержали 73,22% избирателей, его оппонента, действующего президента Петра Порошенко - 24,45%.

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Теги:
ДНР, Владимир Зеленский


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