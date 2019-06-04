Столтенберг обсудил с Зеленским ситуацию в Донбассе и в Черном море

Ранее Верховная рада Украины одобрила решение о допуске на территорию страны подразделений иностранных войск для участия в учениях в 2019 году.

СУХУМ, 4 июн - Sputnik. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, что поддерживает его намерение завершить конфликт на востоке Украины мирным путем.

"Конфликт на востоке Украины продолжает уносить жизни людей. В результате боевых действий погибли 13 тысяч человек. Народ Украины заслуживает мира. И я высоко оцениваю вашу приверженность прекращению конфликта мирным путем", - сказал Столтенберг.

Кроме того, НАТО планирует провести в июле в Черном море учения с участием Украины, сообщил Йенс Столтенберг.

"В июле мы проведем дополнительные учения в Черном море вместе с Украиной", - сообщил генсек альянса, говоря о ситуации в этом регионе.

Столтенберг вновь подтвердил на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским, что альянс не собирается признавать "незаконную аннексию" Крыма.

"НАТО твердо поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины. Союзники не признают и не будут признавать незаконную аннексию Крыма Россией. И мы осуждаем агрессивные действия России в Черноморском регионе", - сказал генсек НАТО.

Он также заявил, что НАТО "приветствует решение Международного трибунала по морскому праву о том, что Россия должна освободить украинских моряков и корабли", которых в прошлом году задержали в Керченском проливе за нарушение госграницы России.

"Союзники будут и впредь разъяснять России, что она должна выполнять международные обязательства и свои международные обязательства", - сказал он.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заверил Зеленского, что альянс продолжит оказывать Киеву практическую поддержку, в том числе в сфере подготовки армии.

"Мы также продолжаем оказывать решительную практическую поддержку в других областях. Посредством десяти целевых фондов союзники и партнеры по НАТО обязались предоставить Украине более 40 миллионов евро в таких областях, как командование, киберзащита, медицинская реабилитация. Союзники по НАТО также предоставляют военную подготовку украинских вооруженных сил, наши советники поддерживают реформы Украины в области безопасности и обороны", - подчеркнул Столтенберг.

"Господин президент, у вас есть сильный мандат на осуществление ключевых реформ: бороться с коррупцией и укреплять верховенство права. Эти реформы необходимы для обеспечения безопасности и процветания всех украинцев, чтобы приблизить Украину к НАТО", - сказал он.

Он напомнил про принятие Украиной закона "О национальной безопасности" и призвал "выполнять это важное законодательство". "НАТО будет и впредь поддерживать вас на этом пути", - отметил Столтенберг.

Президент Украины Владимир Зеленский, в свою очередь, заявил, что Киев готов вести переговоры с Россией и выполнять минские соглашения.

"Мы готовы вести переговоры с Россией, готовы выполнять минские договоренности. Тем не менее, прежде мы должны быть способными защищать себя, стать сильнее в экономическом, политическом и военном смысле", - заявил он.

Более того, Владимир Зеленский заявил о желании придать импульс сотрудничеству с НАТО на фоне "российской агрессии", которая, по его мнению, остается вызовом для евроатлантической безопасности.

"Я хочу придать новый импульс нашему сотрудничеству с альянсом. Продолжающаяся вооруженная российская агрессия остается серьезным вызовом для евроатлантической безопасности. Мы надеемся на возобновление нашего регулярного диалога в рамках комиссии Украина-НАТО на уровне глав государств, правительств, министров обороны и иностранных дел", - заявил он по итогам переговоров.

Ранее Верховная рада Украины одобрила решение о допуске на территорию страны подразделений иностранных войск для участия в учениях в 2019 году. В частности, речь идет о проведении украинско-американских учений Rapid Trident-2019, Sea Breeze-2019, украинско-румынских учений Riverine-2019, многонациональных учений "Кленовая арка-2019" и украинского-британских учений Warrior Watcher-2019.

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Как сообщала пресс-служба Национальной гвардии Украины, учения Sea Breeze-2019 пройдут в Черном море с 1 по 12 июля.

Президент России Владимир Путин назвал инцидент в Черном море провокацией, отметив, что среди членов экипажа украинских судов, нарушивших границу России, были двое сотрудников службы безопасности Украины, которые фактически и руководили этой спецоперацией. Путин подчеркнул, что российские пограничники выполняли свои функции по защите госграницы.