Российские врачи помогут детям Сирии, нуждающимся в протезировании

Мультидисциплинарная группа российских врачей, в которую входят специалисты по протезированию верхних и нижних конечностей, травматологи-ортопеды, реабилитологи, начала работу в Сирии в среду 5 июня.

СУХУМ, 5 июн - Sputnik. Российские врачи провели осмотр сирийских детей, которые нуждаются в протезировании и готовят их к лечению в медицинских учреждениях России, рассказал РИА Новости директор института протезирования и ортезирования Федерального научного центра реабилитации инвалидов имени Альбрехта Константин Щербина.

По словам Щербины, на первом этапе специалистам предстоит понять, какая конструкция протеза нужна в каждой конкретной ситуации.

"В России есть несколько таких учреждений, которые занимаются оказанием протезно-ортопедической помощи, также есть несколько учреждений, которые обладают клинической базой для реконструктивно-восстановительных операций на культе, но конкретно сейчас сказать, сколько пациентов в какую клинику попадут, я не могу, не знаю", - добавил он.

Студентка психологического факультета университета Аль-Баас в городе Хомс Рахаф Аднан Алид потеряла обе ноги три года назад, в результате взрыва начиненного взрывчаткой автомобиля.

"Первую ногу оторвало сразу же в момент взрыва, а на второй ноге травма была незначительной, но из-за врачебной ошибки ее пришлось ампутировать через 20 дней. Конечно, я сильна духом, тогда я только поступила, учебу я бросать не стала, теперь учусь на третьем курсе в университете Аль-Баас Хомса", - рассказала она, подчеркнув, что по окончании вуза намерена работать по профессии.

Аввад Хамуд Аль-Джасим также пришел на осмотр к российским врачам. Несколько месяцев назад он и еще несколько его родственников подорвались на мине, ему оторвало ногу. Четыре брата погибли на месте. "Я собирал трюфель и подорвался на мине. Это было пять месяцев назад ", - вспомнил он.

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Восьмилетний Али Асад лишился ноги из-за сильного удара током два года назад. Игрушка ребенка упала с балкона, а когда он пытался ее достать, задел линии электропередачи головой. Серьезный ожог в итоге получила левая нога, правую пришлось ампутировать через 20 дней.

"Я помню этот день, помню, когда упала игрушка, я спустился, чтобы поднять ее, она лежала на металлической крыше, я взял ее, поднял голову и задел провод, меня ударило током", - сказал Али Асад.

"Мы надеемся, что российские врачи смогут оказать помощь - ребенку нужно дальнейшее лечение, потому что ему требуется пластическая операция на шее, на ноге", - говорит отец мальчишки Сыба Асад.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой "Исламское государство"*. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.

* Террористическая организация, запрещенная в России.