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Космический туризм: названа цена месячного "отдыха" на МКС

© Foto/ Roskosmos
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НАСА ранее заявило о расширении использования МКС коммерческими компаниями, в том числе об открытии орбитальной станции для комического туризма, производства и маркетинга.

CУХУМ, 8 июн – Sputnik. Полет и месячное пребывание на Международной космической станции частного туриста может стоить более 59 миллионов долларов, рассказал в пятницу на брифинге финансовый директор Национального управления США по аэронавтике и исследованиям космического пространства (НАСА) Джефф Девит, передает РИА Новости.

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© Sputnik / Алексей Филиппов
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С 2020 года агентство намерено ежегодно доставлять на станцию две краткосрочные туристических миссии.

"Сейчас мы платим около 80 миллионов долларов за кресло для нашего астронавта за рейс. С возобновлением полетов на американских кораблях цена снизится до 58 миллионов долларов. Теоретически, я предполагаю, это то, что будут платить частные туристы за доставку на МКС", - сказал Джефф Девит.

При этом он отметил, что окончательную цену будет устанавливать компания-владелец космического корабля.

Девит добавил, что за пребывание на орбите, в том числе питание и пользование системами жизнеобеспечения, турист будет платить уже НАСА.

"Грубо говоря, это обходится в 35 тысяч долларов за ночь (около 1 миллиона за месяц)", - оценил глава НАСА.

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В космическом агентстве также обратили внимание на то, что пока не планируют привлекать туристов к техническому обслуживанию МКС, такие задачи, как и прежде, останутся за экипажем.

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Теги:
туризм, НАСА, МКС


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