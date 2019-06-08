Глава ДНР: Зеленский не контролирует военных в Донбассе

Ранее представитель Киева в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Леонид Кучма заявил, что военные должны перестать отвечать на провокационные обстрелы противника ради установления "режима тишины".

СУХУМ, 8 июн - Sputnik. Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин в интервью РИА Новости заявил, что количество нарушений режима прекращения огня увеличилось с момента прихода президента Владимира Зеленского к власти на Украине, ему пока не удается установить контроль над украинскими военными.

"Почему сейчас Зеленский не дает приказ на прекращение огня? По моему мнению, потому что у него слабый авторитет среди украинских боевиков, поэтому в этом плане он мало на что влияет", - заявил Пушилин.

В итоге Зеленский, по его мнению, вынужден оправдываться.

"Его оправдания мы тоже слышали совсем недавно - опять переворачивают все с ног на голову, опять якобы Россия потеряла контроль над вооруженными подразделениями. Это бессильная попытка оправдать преступления как раз вооруженных формирований Украины. Обстрелы со стороны Украины, я напомню, увеличились с момента прихода нового президента Зеленского", - отметил Пушилин.

Кроме того, лидер самопровозглашенной республики заявил, что ДНР готова документально закрепи отказ от ответного огня на линии соприкосновения, но Киев против этого, поскольку "некоторые круги" извлекают выгоду из продолжающегося конфликта.

"Ничего нового в этом сказано не было. Если посчитать, сколько было объявлено режимов прекращения огня, - там уже звучал запрет на ответный огонь. Почему именно так и почему здесь мы готовы поддержать? Здесь имеет смысл убрать оправдательную часть", - обратил внимание Пушилин.

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Он подчеркнул, что когда специальная мониторинговая миссия ОБСЕ фиксирует нарушения перемирия, каждая из сторон заявляет, что это ответный огонь.

"Чтобы такого оправдания не было - нужен запрет на ответный огонь. Но опять - в этом ничего нового нет. В целом должно быть выполнено все - разведение сил и средств, начиная с пилотных участков, потом по всей линии соприкосновения, то есть нужно убрать любую возможность, чтобы непосредственно происходил обстрелы ДНР и ЛНР со стороны Украины. Там все прописано, ничего нового придумывать не надо. Нужно просто брать и выполнять ранее достигнутые договоренности", - сказал собеседник агентства.

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