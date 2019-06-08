Молдавия оказалась на грани дестабилизации, заявил Додон

Конституционный Суд Молдавии ранее постановил, что депутаты должны были сформировать правительство до 7 июня включительно, в противном случае президент может распустить парламент. Додон заявил, что не будет этого делать до понедельника.

CУХУМ, 8 июн — Sputnik. Президент Молдавии Игорь Додон на брифинге в субботу заявил, что республика оказалась на грани дестабилизации, поэтому он просит граждан не принимать участие в протестах и не поддаваться на провокации, передает РИА Новости.

"Ситуация очень сложная и запутанная, мы находимся на грани массивной дестабилизации ситуации в стране, мы очень близки к "взрыву". Я обращаюсь к гражданам и прошу их не поддаваться провокациям, не участвовать в протестах", - заявил Додон.

Кроме того, президент обратился к правоохранительным органам страны с просьбой выполнить свой долг и пресекать провокации.

"Я прошу людей сегодня и завтра не выходить из дома, не блокировать парламент, здание администрации президента. Не становитесь пушечным мясом, я вас прошу", - сказал он.

У депутатов остался только день на то, чтобы прийти к компромиссу и сформировать коалицию и правительство, но Додон не уверен, что это решение будет признано как в стране, так и за рубежом.

"Партии пытаются договориться с 24 февраля, возможно, сегодня они смогу достичь компромисса, вопрос в том, будет ли признано сегодняшнее голосование парламента, если депутаты договорятся о формировании парламентского большинства и правительства. На внутреннем уровне те, кто контролируют власть, не признают это голосование, КС не признает это голосование, прокуратура заведет уголовные дела, я это точно знаю", - заявил Додон

Президент Молдовы считает, что и на внешнем уровне могут быть вопросы, поэтому он пригласил в субботу на встречу в парламенте посла России, посла США и главу делегации Евросоюза в Молдавии.

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Демократическая партия Молдавии, в свою очередь, обвинила Игоря Додона в предательстве и потребовала его отставки, сказал на брифинге в субботу вице-председатель Демократической партии Андриан Канду.

"Мы просим отставки президента Додона, потому что он предал страну. Мы настаиваем, что осенью должны быть проведены выборы президента Молдавии вместе с досрочными парламентскими выборами", - сказал Канду.

По его мнению, вплоть до вчерашнего дня Соцпартия и Демпартия вели переговоры по созданию коалиции, однако демократы не смогли согласиться на поставленные условия.

"Мы готовы представить доказательства того, что переговоры проходили и президент предложил лидеру Демпартии неприемлемые условия. В частности, речь идет о федерализации страны, что мы считаем предательством страны", - заявил Канду.

По его словам, социалисты также настаивали на сохранении нейтрального статуса страны, противостояние унионизму, инициирование переговоров в трехстороннем формате Молдавия - Евросоюз - Россия, что предусматривает пересмотр соглашения об ассоциации.

"Обращаю внимание, что президент и партия социалистов просили изменить конституцию, чтобы президента избирал народ и следующим президентом был представитель Соцпартии. Мы оставляем за собой право провести протесты, манифестации и другие законные действия", - подчеркнул Канду.

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Конституционный суд Молдавии в пятницу вынес решение, что президент страны обязан распустить парламент, если депутаты в течение трех месяцев со дня признания их мандатов не сумеют формировать правительство. Мандаты депутатов были признаны 9 марта, поэтому политики сочли, что у них еще есть время до 9 июня. В частности, на субботу был запланирован очередной раунд переговоров между Соцпартией и блоком ACUM по вопросу создания парламентского большинства и формирования кабмина.

В законодательном органе 101 место, ни одной из партий после выборов 24 февраля не хватило голосов, чтобы самостоятельно сформировать парламентское большинство, что означает необходимость формирования коалиции для создания правительства. Конституционный суд Молдавии постановил, что в отсутствие рабочих органов парламента не может быть выбрана кандидатура премьер-министра.