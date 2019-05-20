Госдума рассмотрит возможность выдачи гражданства России в Приднестровье

СУХУМ, 20 мая — Sputnik. Депутат от партии "Единая Россия" Александр Ярошук заявил, что Госдума в ближайшее время намерена рассмотреть вопрос выдачи российских паспортов в Приднестровье, передает РИА Новости со ссылкой на приднестровский телеканал ТСВ.

По мнению Ярошука, в российском Кабмине прекрасно понимают проблематику всех непризнанных республик, в том числе ДНР, ЛНР и Приднестровья, а также граждан России, постоянно проживающих в этих регионах.

"И вот сейчас политическая воля произошла по ДНР и ЛНР. Я думаю, вот при такой совместной работе в ближайшее время будет принято и по вам политическое решение", — сказал Ярошук.

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Он также отметил, что на основе предложений от жителей Приднестровья уже подготовлены законы, необходимые для упрощенной процедуры выдачи им российского гражданства. Более того, Москва профинансирует строительство ряда объектов в республике, возведение которых когда-то было начато, но заброшено. Также Россия поставит в регион коммунальную технику и троллейбусы, отметил депутат.

Проблема Приднестровья

В переговорах по приднестровскому урегулированию в формате "пять плюс два" участвуют Молдавия и Приднестровье как стороны конфликта; Россия, Украина, ОБСЕ — в качестве посредников; Евросоюз и США — как наблюдатели.

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Приднестровье, более половины населения которого составляют русские и украинцы, стремилось к выходу из состава Молдавии еще во времена СССР, опасаясь, что на волне национализма регион присоединится к Румынии.

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В 1992 году, после провальной попытки руководства Молдавии решить проблему силовыми методами, Тирасполь фактически вышел из-под контроля Кишинева.

Как ранее заявил спикер парламента Молдавии Андриан Канду, Кишинев готов отказаться от реинтеграции Приднестровья ради вступления в Евросоюз.

В регионе дислоцируется оперативная группа российских войск — преемница 14-й общевойсковой армии, которую после распада СССР перевели под юрисдикцию России.

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Основные задачи опергруппы — миротворческая миссия и охрана складов с боеприпасами.