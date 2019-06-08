Кабмин России: производство самолетов Sukhoi Superjet100 продолжится

В качестве основных версии ЧП с самолетом следователи выделяют возможную недостаточную квалификацию пилотов, диспетчеров и проводивших техосмотр лиц, а также неисправность самолета и метеоусловия.

СУХУМ, 8 июн - Sputnik. Вице-премьер России Юрий Борисов заявил на Петербургском международном экономическом форуме, что останавливать производство самолета Sukhoi Superjet 100, как и пересматривать весь проект, после катастрофы в Шереметьево нет необходимости, передает РИА Новости.

"Накал страстей после катастрофы спадает, разум берет свое. Подвергать сомнению сам проект нет никаких причин. Рыночный спрос на внутреннем российском рынке и за рубежом сохраняется. Проект должен продолжаться. Выпуск самолета никаких оснований прекращать нет. Сегодня нет никаких подтверждений, что авиакатастрофа в Шереметьево произошла по вине самолета", - сказал вице-премьер.

Юрий Борисов отметил, что даже попадание в самолет молнии не привело к необратимым последствиям.

Причинами авиакатастрофы, сказал Борисов, стала "совокупность факторов, в том числе и человеческих". Кроме того, он отметил, что не хотел бы обвинять экипаж. "Не хотелось бы вешать вину на пилотов", - сказал он.

Самолет Sukhoi Superjet 100 во время катастрофы в Шереметьево испытал перегрузки, на которые не был рассчитан, обратил внимание Юрий Борисов.

"У него очень серьезный запас по прочности, по перегрузкам. Произошел экстраординарный случай. Он по техническому заданию может выдержать перегрузку 3,8g, а было ближе к 6, это уже не аварийная, а катастрофическая ситуация, ни одна конструкция такого выдержать не может", - сказал вице-премьер.

Борисов напомнил, что в свое время самолет прошел российскую и европейскую сертификацию, цикл наземных испытаний, показал серьезный запас прочностных характеристик.

Самолет Sukhoi Superjet 100 "Аэрофлота", следовавший из Москвы в Мурманск, 5 мая вечером экстренно вернулся в "Шереметьево" и совершил жесткую посадку после 28 минут полета. При посадке у него подломились стойки шасси и загорелись двигатели. Согласно данным Гидрометцентра России, в воскресенье в Подмосковье наблюдалась гроза.

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По данным СК РФ, в результате катастрофы из 78 находившихся на борту погиб 41 человек. Выжили четыре члена экипажа из пяти и 33 пассажира.