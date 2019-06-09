Открылись участки для голосования на выборах в Парламент Южной Осетии

Голосование проходит на участках на территории республики и ее дипломатических миссиях за рубежом.

СУХУМ, 9 июн – Sputnik. Избирательные участки в Южной Осетии и за пределам республики открылись во время и без каких-либо эксцессов, голосование по выборам в парламент началось, сообщает Sputnik Южная Осетия со ссылкой на Центризбирком республики.

"Голосование началось вовремя и без происшествий", - сообщили в ЦИК Южной Осетии.

Всего открылись 77 избирательных участков в 17 избирательных округах. 73 участка - на территории Южной Осетии, один - в Москве, два на территории консульства в Северной Осетии и один в столице Абхазии - Сухуме.

Власти Южной Осетии в связи с проведением выборов ввели повышенные меры безопасности - временно закрыта граница с Грузией, а порядок во время голосования обеспечивают более тысячи сотрудников силовых ведомств, в том числе 800 сотрудников МВД.

Ранее спикер Парламента Абхазии Валерий Кварчия сообщил, что в качестве наблюдателей на выборы в Южную Осетию поедут депутаты Вианор Бебия и Ашот Минасян.

Боциев об организации в Абхазии голосования на выборах в Парламент Южной Осетии>>

На депутатские места претендует рекордное количество граждан - всего ЦИК зарегистрировала 188 кандидатов. Из них 90 человек баллотируются от семи политических партий по республиканским спискам, 60 – одномандатников от тех же партий и 38 – в качестве самовыдвиженцев.