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Парламент Республики Молдова

Конституционный суд Молдавии отстранил президента Додона и распустил парламент

© Sputnik / Evgheni Panasenko
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Президент Молдавии Игорь Додон ранее заявил, что республика оказалась на грани дестабилизации, и попросил граждан не принимать участие в протестах и не поддаваться на провокации.

СУХУМ, 9 июн — Sputnik. Конституционный суд Молдавии на заседании в воскресенье принял решение временно передать исполняющему обязанности премьер-министра Павлу Филипу функции президента, чтобы распустить парламент и назначить досрочные выборы, передает РИА Новости.

"Исполняющий обязанности премьер-министра Павел Филип в качестве временного исполняющего обязанности президента Республики Молдова должен обратиться в Конституционный суд, чтобы констатировать наличие обстоятельств, которые оправдывают роспуск парламента X созыва, а затем издать указ о роспуске парламента и установлении даты досрочных выборов", - сказано в заявлении суда.

Кроме того, Конституционный суд Молдавии рассмотрел запрос Павла Филипа, временно исполняющего обязанности президента, и признал наличие условий для роспуска парламента, сообщил председатель КС Михай Поалелунжь.

Здание Парламента Молдавии
© Sputnik / Мирослав Ротарь
Парламент Молдавии принял декларацию "О захваченном государстве"

"Конституционный суд принимает следующее постановление: констатируются условия, которые оправдывают роспуск парламента Республики Молдова X созыва, невозможность создания правительства в законные сроки. Решение является окончательным и вступает в силу в момент оглашения", - заявил председетель.

Исполняющий обязанности президента Молдавии Павел Филип подписал перед журналистами указ о роспуске парламента и проведении досрочных выборов 7 сентября 2019 года.

"КС констатировал условия для роспуска парламента. Я перед вами подписываю указ о проведении досрочных выборов 7 сентября", - сказал Филип во время брифинга.

Президент Молдавии Игорь Додон, в свою очередь, считает, что решение Конституционного суда о временной передаче полномочий главы государства и.о. премьера Павлу Филипу направлено на дальнейшую узурпацию власти.

"Это отчаянный шаг - воспользоваться подконтрольным Конституционным судом в целях дальнейшей узурпации власти", - заявил Додон.

На вопрос о том, как президент намерен действовать в  сложившейся ситуации, ответ был коротким: "Внешняя и внутренняя мобилизация".

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Парламент Молдавии на заседании в воскресенье единогласно принял декларацию, признающую незаконным назначение Павла Филипа временно исполняющим обязанности президента страны, а также отражающую намерение обратиться по данной ситуации в международные структуры, в том числе и Совет безопасности ООН.

Игорь Додон
© Sputnik / Miroslav Rotari Читать далее: https://ru.sputnik.md/news/20190608/26295160/Prezident-Moldovy-ne-raspustit-v-subbotu-parlament--.html
Молдавия оказалась на грани дестабилизации, заявил Додон

"Парламент Молдавии констатирует узурпацию власти бывшим правительством, утратившим доверие Молдавии, вместо мирной передачи власти было решено ответить дестабилизацией. Парламент признает незаконным правительство Филипа", - зачитала с трибуны парламента лидер блока ACUM Санду.

Также парламент призвал всех сотрудников правоохранительных органов "не подчиняться приказам узурпаторов и перейти на сторону законной власти - парламента, правительства и президента".

"Предлагаю также дополнить декларацию дополнением и обратиться в Совет Безопасности ООН для оценки ситуации", - заявил вице-спикер парламента Ион Чебан.

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Ранее депутаты выбрали нового спикера парламента, им стала Зинаида Гречаная. После этого законодательный орган власти 61 голосом одобрил кандидатуру Майи Санду на должность премьер-министра.

Конституционный суд Молдавии ранее объявил действия парламента незаконными, поскольку депутаты должны были создать правительство до полуночи 7 июня, но не уложились в отведенный законом срок.

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Администрация президента Молдавии считает, что Конституционный суд страны превышает свои полномочия. Власти обратятся в ЕСПЧ и Венецианскую комиссию с просьбами дать оценку действиям судей и принять меры.

Теги:
Игорь Додон, Молдавия


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