Конституционный суд Молдавии отстранил президента Додона и распустил парламент

СУХУМ, 9 июн — Sputnik. Конституционный суд Молдавии на заседании в воскресенье принял решение временно передать исполняющему обязанности премьер-министра Павлу Филипу функции президента, чтобы распустить парламент и назначить досрочные выборы, передает РИА Новости.
"Исполняющий обязанности премьер-министра Павел Филип в качестве временного исполняющего обязанности президента Республики Молдова должен обратиться в Конституционный суд, чтобы констатировать наличие обстоятельств, которые оправдывают роспуск парламента X созыва, а затем издать указ о роспуске парламента и установлении даты досрочных выборов", - сказано в заявлении суда.
Кроме того, Конституционный суд Молдавии рассмотрел запрос Павла Филипа, временно исполняющего обязанности президента, и признал наличие условий для роспуска парламента, сообщил председатель КС Михай Поалелунжь.
"Конституционный суд принимает следующее постановление: констатируются условия, которые оправдывают роспуск парламента Республики Молдова X созыва, невозможность создания правительства в законные сроки. Решение является окончательным и вступает в силу в момент оглашения", - заявил председетель.
Исполняющий обязанности президента Молдавии Павел Филип подписал перед журналистами указ о роспуске парламента и проведении досрочных выборов 7 сентября 2019 года.
"КС констатировал условия для роспуска парламента. Я перед вами подписываю указ о проведении досрочных выборов 7 сентября", - сказал Филип во время брифинга.
Президент Молдавии Игорь Додон, в свою очередь, считает, что решение Конституционного суда о временной передаче полномочий главы государства и.о. премьера Павлу Филипу направлено на дальнейшую узурпацию власти.
"Это отчаянный шаг - воспользоваться подконтрольным Конституционным судом в целях дальнейшей узурпации власти", - заявил Додон.
На вопрос о том, как президент намерен действовать в сложившейся ситуации, ответ был коротким: "Внешняя и внутренняя мобилизация".
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Парламент Молдавии на заседании в воскресенье единогласно принял декларацию, признающую незаконным назначение Павла Филипа временно исполняющим обязанности президента страны, а также отражающую намерение обратиться по данной ситуации в международные структуры, в том числе и Совет безопасности ООН.
"Парламент Молдавии констатирует узурпацию власти бывшим правительством, утратившим доверие Молдавии, вместо мирной передачи власти было решено ответить дестабилизацией. Парламент признает незаконным правительство Филипа", - зачитала с трибуны парламента лидер блока ACUM Санду.
Также парламент призвал всех сотрудников правоохранительных органов "не подчиняться приказам узурпаторов и перейти на сторону законной власти - парламента, правительства и президента".
"Предлагаю также дополнить декларацию дополнением и обратиться в Совет Безопасности ООН для оценки ситуации", - заявил вице-спикер парламента Ион Чебан.
Политический кризис в Молдавии
Ранее депутаты выбрали нового спикера парламента, им стала Зинаида Гречаная. После этого законодательный орган власти 61 голосом одобрил кандидатуру Майи Санду на должность премьер-министра.
Конституционный суд Молдавии ранее объявил действия парламента незаконными, поскольку депутаты должны были создать правительство до полуночи 7 июня, но не уложились в отведенный законом срок.
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Администрация президента Молдавии считает, что Конституционный суд страны превышает свои полномочия. Власти обратятся в ЕСПЧ и Венецианскую комиссию с просьбами дать оценку действиям судей и принять меры.