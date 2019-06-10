Обвинительный акт Вышинскому закончили читать в суде

СУХУМ, 10 июн – Sputnik. В Подольском суде Киева закончили читать обвинительный акт по делу руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского,сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката Андрея Доманского.

"Закончили чтение обвинительного акта. В следующий раз Вышинскому будут разъяснять суть обвинительного заключения, выяснять, признает себя виновным или нет. Заседание назначено на 18 июня, 17.00 (совпадает с мск)", - сказал Доманский.

Дело Вышинского

Кирилл Вышинский был задержан сотрудниками Службы безопасности Украины в Киеве 15 мая 2018 года. Журналисту объявили, что он подозревается в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы.

Херсонский городской суд 17 мая арестовал Вышинского, с того времени суд регулярно продлевает меру пресечения журналисту. А апелляционный суд подтверждает решения об арестах. Сейчас арест журналиста продлен до 22 июля. Ранее защита просила суд изменить меру пресечения Вышинскому с ареста на домашний арест с ношением электронного браслета. Однако суд отказал в этом.

Первое заседание, на котором дела начали рассматривать по существу, прошло 4 апреля. На этом заседании суд удовлетворил ходатайство защиты и разрешил Вышинскому сидеть рядом с адвокатом, а не в стеклянном боксе для заключенных. На первом заседании прокуроры начали зачитывать обвинительный акт журналисту. На последующих заседаниях прокуроры продолжили зачитывать обвинение подозреваемому.

Незаконное задержание>>

Ранее Вышинский заявил, что у него есть два паспорта – украинский и российский. На заседании суда в Херсоне 1 июня, на котором рассматривалась апелляция на его арест, журналист заявил об отказе от украинского гражданства и попросил у президента РФ Владимира Путина "правовой защиты и принятия мер по освобождению". Государственная миграционная служба Украины сообщила, что Вышинский не может отказаться от гражданства, потому что имеет статус подозреваемого в уголовном деле.