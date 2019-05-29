Через год после моего задержания, а затем и ареста, Верховный суд Украины рассмотрит кассационную жалобу моих адвокатов на мое незаконное задержание сотрудниками СБУ*. Это произошло 15 мая 18-го года, затем, после многочасовых обысков в моей квартире, редакции и офисе РИА "Новости Украина", в квартирах моих коллег и родителей, меня доставили в Херсон. Уже там городской суд принял решение о моем аресте на 60 дней — этот арест регулярно продлевается до сегодняшнего дня.

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Почему мое задержание 15 мая прошлого года было незаконным? Все очень просто: это задержание основывалось на абсурдных и лживых обвинениях, выдвинутых против меня сотрудниками СБУ.

СБУ утверждало, что меня задержали во время продолжения совершения "противоправной деятельности". Пятнадцатого мая на подконтрольном мне интернет-ресурсе РИА Новости Украина "я" организовал размещение статьи "Атака на УПЦ. Кто виноват в отказе автокефалии", которая "была размещена в интересах России и ее представителей с целью предоставления им помощи в проведении подрывной деятельности против Украины, а именно противодействия получению автокефалии украинской поместной церкви".

Если изложить то же самое простыми словами, то СБУ утверждает, что поймало меня "на горячем", в момент размещения на нашем сайте "подрывной статьи". Я, как рука Москвы, при помощи этой статьи пытался сорвать получение томоса на автокефалию украинской поместной церковью. Ни больше, ни меньше. За это я задержан без решения суда утром 15 мая, у меня сотрудники СБУ отобрали ключи от моей квартиры (то есть провели личный обыск, на который у них также не было решения/разрешения суда) и дальше пошло-поехало.

О чем же была эта страшная подрывная статья, при помощи которой Москва якобы с моим участием должна была противодействовать автокефалии? Сначала я коротко изложу ее содержание, а потом приведу полностью и ее текст — он небольшой, пять абзацев и чуть больше 30 строчек.

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Текст "Атака на УПЦ. Кто виноват в отказе от автокефалии" — это новостное сообщение, подготовленное нашими редакторами по открытым источникам. Таких "статей" (я использую терминологию СБУ) на сайте "РИА Новости Украина" в день выходило не меньше трех десятков. Именно этот текст вышел на сайте в 07:26 утра 15 мая 2018-го и обновлен в 09:26 того же дня. В нем излагались две точки зрения на процесс получения томоса об автокефалии (напомню, что весной прошлого года он был в самом разгаре), которые были изложены в открытых источниках на странице в Facebook известного украинского политического эксперта Дмитрия Корнейчука и в обращении Священного синода УПЦ (КП) на сайте церкви.

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Украинский политолог Д. Корнейчук на странице в соцсети высказывал предположение, что украинская власть уже придумала аргументы, при помощи которых будет аргументировать отказ Константинополя признать автокефалию ПЦУ. Похоже, Д. Корнейчук в мае 2018-го в возможность получения томоса не очень верил и высказывал по этому поводу сомнения. Политолог делал это открыто, выступая в эфире украинских телеканалов и размещая свои оценки в украинском сегменте интернета, откуда наши редакторы и взяли его цитаты. Вот одна из них: "Похоже, Порошенко и Филарет дружно готовятся переложить вину за свое поражение с поместной церковью на Путина. Очень оригинальная и свежая мысль", — написал Корнейчук на своей странице в Facebook" (конец цитаты).

В это же время Священный синод УПЦ (КП), который вел весной 2018-го активную работу по получению томоса, в своем обращении на сайте заявляет, "что вопрос предоставления УПЦ (КП) томаса об автокефалии является делом, которое решается напрямую между украинской православной церковью и Константинопольским патриархом, а президент Украины в это не вмешивается". Более того, УПЦ (КП) жестко критикует "власти России" и Московскую патриархию за вмешательство "в процесс признания с целью помешать ему". И эта точка зрения, которую наши редакторы почерпнули на сайте УПЦ (КП), также изложена в тексте "Атака на УПЦ. Кто виноват в отказе автокефалии".

Итак, в тексте две точки зрения: украинский эксперт Дмитрий Корнейчук высказывает скепсис по поводу получения автокефалии и считает, что власть уже готовит объяснения, почему "нет", а Синод УПЦ (КП) говорит о внешнем вмешательстве в этот процесс. Перед читателем классический журналистский материал на конфликтную тему. В нем украинцы — политэксперт и священники высказываются по резонансной внутриукраинской теме. У них разные точки зрения, что вполне понятно и естественно в политизированном и поляризованном украинском обществе. При этом Синод УПЦ (КП) в своих оценках выглядит гораздо жестче и даже радикальнее, чем украинский политолог. Да и, если быть абсолютно точным и педантичным, то нужно заметить: скептическая точка зрения политолога в нашем материале изложена не так пространно, в меньшем объеме, чем позиция Синода УПЦ (КП).

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У Корнейчука 14 строчек, у Синода — 17. О какой "подрывной деятельности в интересах России и их представителей" может идти речь в статье, в которой Синод УПЦ (КП) жестко критикует "власти России" за вмешательство "в процесс признания автокефалии с целью помешать ему?" С каких пор жесткая критика Москвы и Московской патриархии, высказанная в тексте Синодом УПЦ (КП), стала противодействием получению автокефалии украинской поместной церкви"? Интересно, в Синоде УПЦ (КП) знают, как своими заявлениями "льют воду на мельницу Москвы" и "противодействуют получению автокефалии"? (Первая цитата — моя, ироничная; вторая — из подозрения, предъявленного мне СБУ, абсолютно серьезная).

Итак, еще раз: со страниц сайта РИА Новости Украина Священный синод УПЦ (КП) в тексте "Атака на УПЦ. Кто виноват в отказе автокефалии" клеймит "вмешательство со стороны Российской Федерации в процесс признания с целью помешать ему". СБУ это квалифицирует как "проведение подрывной деятельности против Украины, а именно противодействие получению автокефалии" в интересах Российской Федерации". Как говорится у российско-украинского классика — немая сцена.

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Читатель может еще раз перечитать текст, публикацией которого я якобы вчинил "противоправную деятельность", затем еще раз отдельно прочитать 3-й и 4-й абзацы этого теста, где изложена позиция УПЦ (КП), и убедиться: обвинять в преступлении за публикацию этого текста по статье "Госизмена" — глупо и абсурдно. А задерживать без решения суда "во время продолжения совершения описанной противоправной деятельности" — незаконно. Но СБУ и ее доблестные сотрудники это сделали.

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Хорошо, я могу быть предвзятым в оценке степени криминальности и подрывного характера текстов, которые публиковались на РИА Новости Украина. Но в случае с обсуждаемой "Атакой на УПЦ" на мою сторону против абсурдных обвинений СБУ встал Украинский научно-исследовательский институт специальной техники и судебных экспертиз СБУ. Это уважаемое учреждение в лице эксперта Руслана Николаевича Гончарука провело по поручению следователя управления СБ Украины в АР Крым (с дислокацией в г. Херсон) 18.09.2018 экспертизу, на основании которой подготовило заключение № 209/1. Экспертиза проводилась по двум нашим текстам, один из которых "Атака на УПЦ" На казенном бланке на 17 страницах приводится подробный анализ текстов и выводы эксперта. Нас интересуют два абзаца из этого документа, которые я процитирую в собственном переводе с украинского на русский (копии страниц 10 и 11 оригинала заключения прилагаются).

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Итак, вот эти два абзаца. Первый: "Таким образом, в предоставленной на исследование статье "Атака на УПЦ. Кто виноват в отказе от автокефалии", которая начинается словами "По мнению политического эксперта <...>" и заканчивается словами " написал Корнейчук на своей странице в Facebook", Cвященный cинод УПЦ КП обвиняет Московский патриархат, Российскую Федерацию и "прокремлевские" силы в политическом и государственном вмешательстве в процесс предоставления автокефалии Украинской православной церкви, приводится точка зрения политического эксперта Дмитрия Корнейчука, что действующая украинская власть (на время написания текста) создала схему для пояснения возможного негативного решения Константинопольского патриархата по поводу предоставления автокефалии Украинской православной церкви Киевского патриархата". Эксперт в одном абзаце изложил содержание статьи, а в следующем он дает оценку этой же статьи на возможную "подрывную деятельность против Украины".

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Вот этот абзац: "Высказывания по поводу целесообразности (возможности, необходимости) изменения границ территорий или государственной границы Украины, предложения по поводу изменения формы государственного устройства из унитарного на федеральный или убеждения в целесообразности вступления Украины в конкретные межгосударственные образования (союзы), что может привести к утрате суверенитета, территориальной целостности и неприкосновенности нашего государства, информация, которая принижает национальную честь и достоинство, нивелирует культурные и исторические ценности украинского общества, высказывания, позитивные оценки, которые содержат поощрения насильственных действий, направленных против государственной власти и их представителей, а также высказывания, которые по смысловому пониманию являются публичным оправданием экстремистских, сепаратистских или террористических действий, признаков антиукраинской пропаганды коммунистического, национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов, в предоставленной на исследование статье не содержатся".

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По выводам эксперта, ничего крамольного, противоправного "в статье не содержится". Но меня СБУ задерживает во время публикации этой статьи, которая расценивается как "проявление описанной выше противоправной деятельности". Снова немая сцена, но уже какая-то бесконечная — отсутствие преступного содержания в статье "Атака на УПЦ" обосновывает на экспертном уровне эксперт СБУ, которая пытается это самое "содержание" в ней найти, чтобы обосновать задержание меня без суда во время "совершения противоправной деятельности".

Понимая всю абсурдность произошедшего, следователи СБУ эпизод со статьей "Атака на УПЦ" в окончательный обвинительный акт не включили, хотя он должен был бы стать ключевым, ведь именно во время публикации этой статьи СБУ "поймало меня на горячем" и задержало без решения суда. В итоге выяснятся, что "поимки на горячем" не было, что подтверждается по сути экспертизой СБУ. Значит, задержали меня 15 мая сотрудники СБУ незаконно, уверен, что это единственное логически обоснованное и разумное решение, которое может принять суд. Надеюсь, что Верховный суд Украины это сделает.

*Верховный суд Украины 27 мая отказался удовлетворить кассационную жалобу на арест Кирилла Вышинского.

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