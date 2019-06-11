Американский и шведский самолеты-разведчики перехватили у границ России

Российский истребитель Су-27 сопровождал американский и шведский самолеты-разведчики в небе над Балтикой, не позволяя нарушить границы воздушного пространства России.

СУХУМ, 11 июн – Sputnik. Российский истребитель Су-27 поднимался для перехвата двух самолетов военно-воздушных сил США и Швеции у российской границы над Балтикой в понедельник 10 июня, сообщает РИА Новости со ссылкой на департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны.

"Экипаж российского истребителя приблизился на безопасное расстояние к воздушным объектам и идентифицировал их как самолеты-разведчики ВВС США RC-135 и ВВС Швеции "Гольфстрим", — говорится в сообщении.

Отмечается, что летчик сопровождал их, не допуская нарушения границы воздушного пространства России с соблюдением всех мер безопасности.

Полет российского самолета проходил строго в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, говорится в сообщении.

В последнее время активность зарубежных разведывательных самолетов и беспилотников у границ России и российских военных объектов за рубежом значительно увеличилась. Их регулярно замечают в районе Крыма и Краснодарского края, над Балтийским морем и российскими базами в Сирии.

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В 2018 году подразделения радиотехнических войск ВКС обнаружили и сопроводили более 980 тысяч летательных аппаратов. Около трех тысяч из них — иностранные боевые самолеты, из которых более тысячи — самолеты-разведчики.