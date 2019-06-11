Додон аннулировал декрет о роспуске парламента Молдавии

СУХУМ, 11 июн – Sputnik. Президент Молдавии Игорь Додон аннулировал указ о роспуске парламента и проведении досрочных выборов, подписанный экс-премьером страны, вице-председателем Демократической партии Павлом Филипом, сообщает Sputnik Молдова.

Решение не соответствует конституционным нормам, заявил Додон.

Пророссийская Партия социалистов Молдавии и проевропейский блок ACUM сформировали в субботу 8 июня парламентское большинство, и страна после трех месяцев ожидания получила новое правительство. Конституционный суд объявил эти решения незаконными, парламент в ответ заявил о попытке находившейся у власти до сих пор Демократической партии через судей узурпировать власть.

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В воскресенье 9 июня Павел Филип, которого Конституционный суд назначил врио главы республики, подписал указ о роспуске парламента и назначил досрочные выборы на 6 сентября. Президент Молдавии Игорь Додон назвал решение Конституционного суда по его отстранению отчаянным шагом для узурпации власти.