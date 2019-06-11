Турецких пилотов, обучавшихся в США, отстранили от полетов на F-35

СУХУМ, 11 июн – Sputnik. Турецкие пилоты, которые обучались полетам на истребителях-бомбардировщиках F-35 на военно-воздушной базе "Люк" в Аризоне, отстранены от тренировок, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Рейтер и представителя Пентагона.

Ранее журнал Foreign Policy написал, что глава Пентагона Патрик Шанахан уведомил своего турецкого коллегу Хулуси Акару, что обучающиеся в США полетам на F-35 пилоты должны покинуть страну до 31 июля.

Отмечается, что решение было принято на фоне американо-турецких переговоров, в ходе которых Вашингтон отговаривает Анкару от закупки российского зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) С-400. Если Турция не изменит свою политику, Вашингтон продолжит свертывать участия турецких военных в программе F-35, заявили в Вашингтоне.

Ранее президент Турции Тайип Эрдоган в очередной раз предложил американскому лидеру Дональду Трампу создать совместную рабочую группу по С-400. Турция уже заявляла, что не откажется от планов покупать С-400 и что первая партия систем ПВО должна поступить в страну в июле.

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США заявляют, что системы С-400 несовместимы со стандартами НАТО, грозят санкциями за их возможное приобретение и не раз говорили, что могут задержать или отменить процесс продажи новейших самолетов F-35. Турция — один из участников международной программы США по созданию F-35. В Анкаре также не раз заявляли, что С-400 не представляют угрозы для американских F-35.