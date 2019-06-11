13:54 11 Июня 2019
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD64.79
  • EUR73.21
Поиск
Американский военный самолет F-35. Архивное фото

Турецких пилотов, обучавшихся в США, отстранили от полетов на F-35

© Foto / AFP 2019 / Getty Images / Jeff J Mitchell
В мире
Получить короткую ссылку
13 0 0

США намерены свернуть участие турецких военных в программе F-35 из-за закупки Турцией российских комплексов ЗРК С-400.

СУХУМ, 11 июн – Sputnik. Турецкие пилоты, которые обучались полетам на истребителях-бомбардировщиках F-35 на военно-воздушной базе "Люк" в Аризоне, отстранены от тренировок, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Рейтер и представителя Пентагона.

© Sputnik / Дмитрий Виноградов
Либо мы, либо они: США отказались продавать Турции F-35 из-за российских С-400

Ранее журнал Foreign Policy написал, что глава Пентагона Патрик Шанахан уведомил своего турецкого коллегу Хулуси Акару, что обучающиеся в США полетам на F-35 пилоты должны покинуть страну до 31 июля.

Отмечается, что решение было принято на фоне американо-турецких переговоров, в ходе которых Вашингтон отговаривает Анкару от закупки российского зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) С-400. Если Турция не изменит свою политику, Вашингтон продолжит свертывать участия турецких военных в программе F-35, заявили в Вашингтоне.

Ранее президент Турции Тайип Эрдоган в очередной раз предложил американскому лидеру Дональду Трампу создать совместную рабочую группу по С-400. Турция уже заявляла, что не откажется от планов покупать С-400 и что первая партия систем ПВО должна поступить в страну в июле.

Жилин рассказал, почему США боятся закупки Турцией российских C-400>>

США заявляют, что системы С-400 несовместимы со стандартами НАТО, грозят санкциями за их возможное приобретение и не раз говорили, что могут задержать или отменить процесс продажи новейших самолетов F-35. Турция — один из участников международной программы США по созданию F-35. В Анкаре также не раз заявляли, что С-400 не представляют угрозы для американских F-35.

По теме

National Interest сопоставил российский Су-57 и американский F-35
Литовкин о прекращении поставок Анкаре F-35: США пытаются выкрутить руки Турции
Американцы отказались обучать турецких летчиков из-за российских С-400


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Дни арабской моды в Москве
Восточный шик и узбекский икат: Дни арабской моды в Москве
Время итогов: результаты диспансеризации в Абхазии обсудили в Гагре
Жить припеваючи: города с самыми высокими зарплатами

Соцсети

Sputnikabkhazia