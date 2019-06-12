Не наш шпион: Трамп отреагировал на сообщения о работе брата Ким Чен Ына на ЦРУ

Ранее издание Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники сообщило, что сводный брат лидера КНДР Ким Чен Нам, убитый в 2017 году в аэропорту Малайзии, работал на ЦРУ и регулярно встречался с сотрудниками управления.

СУХУМ, 12 июн – Sputnik. Президент США Дональд Трамп заявил, что не допустил бы привлечения сводного брата лидера КНДР Ким Чен Ына к работе в качестве информатора Центрального разведывательного управления (ЦРУ), сообщает РИА Новости.

"Я видел информацию о ЦРУ применительно к его брату или сводному брату. И я сказал бы ему, что такое не произошло бы под моим руководством, это точно. Я не позволил бы этому случиться", - сказал Трамп.

По данным издания Wall Street Journal, Ким Чен Нам отправился в Малайзию в феврале 2017 года, чтобы встретиться со своим контактным лицом из ЦРУ. Более того, подчиркивается, что он провел несколько дней на курортном острове Лангкави, где встретился с неизвестным мужчиной корейско-американского происхождения, о чем полиция рассказала во время суда над обвиняемыми в убийстве брата Ким Чен Ына женщинами.

В среду газета со ссылкой на собственные источники рассказала, что Ким Чен Нам контактировал со службами безопасности нескольких стран, включая Южную Корею, Китай и Японию. По утверждению издания, брат лидера КНДР намеревался наладить отношения со спецслужбами, чтобы защитить свою семью, если ей будет грозить опасность, и получить финансовую выгоду.

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Ким Чен Нам, брат нынешнего лидера Северной Кореи Ким Чен Ына, скончался в аэропорту Куала-Лумпура 13 февраля 2017 года. Полиция обнаружила на его коже следы нервно-паралитического вещества VX, запрещенного по международной конвенции о химическом оружии. При себе у покойного был дипломатический паспорт на имя Ким Чхоля, однако Южная Корея с самого начала утверждала, что убитый был старшим единокровным братом лидера КНДР. Позднее это было подтверждено в ходе экспертизы.