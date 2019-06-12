Церемония вручения государственных премий за выдающиеся достижения в области науки и технологий, литературы и искусства, а также гуманитарной деятельности прошла в Кремле в среду 12 июня.

СУХУМ, 12 июн - Sputnik. Президент России Владимир Путин поздравил россиян с Днем России, отметив, что Отчизна неотрывна от граждан и их стремления развивать страну, передает РИА Новости.

"Отчизна неотрывна от нас, граждан России, от нашей ответственности за ее настоящее и будущее, от нашего стремления внести свой вклад в ее развитие и процветание. Решить столь масштабные задачи, которые стоят перед страной, можно только сообща - когда каждый осознает важность своих личных усилий ради общего блага и делает для него все возможное", - сказал Путин на церемонии вручения государственных премий.

Российский лидер также отметил, что граждане страны всегда с самыми теплыми чувствами думают о Родине - дорожат "тысячелетней историей, великой культурой и грандиозными достижениями, уникальным природным богатством, красотой ее огромных просторов, разнообразием и самобытностью регионов".

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День России – государственный праздник, который ежегодно отмечают 12 июня в день принятия Декларации о государственном суверенитете РСФСР в 1992 году.