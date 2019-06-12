Более тысячи беженцев вернулись в Сирию за сутки

Свыше тысячи человек вернулись в Сирию из Иордании и Ливана за минувшие сутки.

СУХУМ, 12 июн - Sputnik. Беженцы из Иордании и Ливана вернулись на родину, в Сирию. За минувшие сутки пункты пропуска "Джейдет-Ябус", "Телль-Калах" и "Насиб" прошли более тысячи человек, сообщает РИА Новости.

"За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику с территорий иностранных государств возвратились 1 038 беженцев, в том числе из Ливана – 327 человек (женщин – 98, детей – 167), из Иордании через пункт пропуска "Насиб" – 711 человек (женщин – 213, детей – 363)", - сказано в сообщении.

По информации центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев, инженерные подразделения Сирии за сутки разминировали 3 гектара территорий. Более того, саперы уничтожили 36 взрывоопасных предметов.

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Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ* в Сирии и Ираке. В отдельных районах страны продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.

*Террористическая организация, запрещенная в России.