Трамп заявил о возможных санкциях против "Северного потока — 2"

Президент США Дональд Трамп сделал ряд важных заявлений в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с польским лидером Анджеем Дудой, который находится в Вашингтоне с официальным визитом.

СУХУМ, 13 июн — Sputnik. Президент США Дональд Трамп в очередной раз призвал европейских лидеров отказаться от российского газа и закупать американский СПГ, передает РИА Новости.

По словам президента США, американское руководство изучает возможность использования ограничительных мер в отношении участников проекта. При этом Трамп подчеркнул, что "у людей есть право делать то, что они хотят".

"Вашингтон защищает Германию от России, пытаясь заблокировать строительство "Северного потока — 2",а Москва получает миллиарды и миллиарды от Берлина. Но у нас есть кое-что получше — большие запасы СПГ. Я думаю, что это реальный выход", — сказал Трамп.

Он подчеркнул, что многие европейские страны хотели бы закупать американский сжиженный природный газ. При этом Германия, по словам Трампа, ставит себя в зависимое положение из-за приобретения голубого топлива из России.

"Посмотрим, чем все закончится. Надеемся, что у США будут отличные отношения с Россией, Китаем, Германией и другими странами мира", — резюмировал Трамп.

Президент США Дональд Трамп также анонсировал покупку Польшей дополнительно 2 миллиардов кубометров сжиженного природного газа из США.

"Сегодня наши страны подписали дополнительный контракт на поставку 2 миллиардов кубических метров газа на сумму порядка 8 миллиардов долларов", - сказал он.

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Президент США Дональд Трамп заявил, что США поддерживают проект строительства газопровода Baltic Pipeline из Польши в Данию.

"Мы поддерживаем строительство газопровода Baltic Pipeline, который диверсифицирует поставки в Европе", - сказал Трамп.

Под диверсификацией энергопоставок в Европе США традиционно понимают снижение российских поставок в регион.

Проект "Северный поток — 2"

"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток трубопровода по дну Балтийского моря от России до Германии. Трубопровод пройдет через территориальное воды или исключительные экономические зоны Финляндии, Швеции и Дании, которая еще не дала разрешение на строительство.

В Европе строительство газопровода поддерживают Норвегия, Австрия и Германия, заинтересованные в надежных поставках голубого топлива. Против выступают Литва, Латвия, Польша, называющие проект "политически мотивированным", и Украина, не желающая терять доходы от транзита российского голубого топлива. Также реализации проекта противодействуют США, которые хотят наладить поставки в Европу сжиженного природного газа.

Российские власти многократно подчеркивали, что "Северный поток — 2" носит исключительно экономический характер и реализуется в интересах стран — экспортеров и импортеров природного газа.

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По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, "Северный поток — 2" станет важнейшим вкладом в укрепление энергетической безопасности Европы, а также составит серьезную конкуренцию американским производителям и поставщикам такого вида топлива.