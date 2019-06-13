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Компания Tesla представила новые модели электромобилей

Шуметь обязательно: в Евросоюзе электромобили заставят издавать звуки

Tesla Motors
В мире
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Сейчас электромобили передвигаются практически бесшумно, ведь в них нет двигателя внутреннего сгорания.

СУХУМ, 13 июн — Sputnik. С 1 июля в Евросоюзе вступает в силу закон, обязывающий электромобили издавать звуки при движении, сообщает "ЕвроПульс".

Эта мера направлена на обеспечение безопасности велосипедистов и пешеходов.

Первый электрический автомобиль в Абхазии Вячеслава Библая
© Sputnik / Томас Тхайцук
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По информации британской ассоциации Guide Dogs, оказывающей помощь слепым и слабовидящим людям на территории страны, предоставляя собак-поводырей и реабилитационные услуги, пешеходы на 40% чаще попадают под колеса электромобилей, чем автомобилей с двигателем внутреннего сгорания.

С вступлением в силу нового закона, на электромобили, которые будут продавать в Евросоюзе, начнут устанавливать специальные оповещающие системы. Звуки должны будут меняться в зависимости от скорости: чем быстрее едет электромобиль, тем выше сигнал. Предполагаемая громкость — около 56 децибелов.

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Отмечается, что имитация шума двигателя внутреннего сгорания не обязательна. Некоторые производители уже ознакомили общественность с вариантами оповещения, похожими на "звуки космического корабля".

В Евросоюзе электромобили становятся все более популярными. Больше всего их в Швеции: там 5,3% всех новых машин приходится на модели с электрическим или гибридным двигателем.

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Теги:
Евросоюз, электромобиль


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