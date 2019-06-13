Эксперт дала советы по выбору клубники

Ягоды, в том числе клубника, очень полезны и богаты витаминами и микроэлементами, которые могут благотворно влиять на работу сердечно-сосудистой и нервной системы, поддерживать иммунную систему, а также замедлять процессы старения.

СУХУМ, 13 июн - Sputnik. При покупке клубники стоит выбирать только сухие ягоды, рассказала РИА Новости начальник управления Государственной инспекции Москвы по качеству сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Екатерина Чердакова.

"Клубнику стоит покупать все-таки не раньше середины июня. При выборе ягоды важно обращать внимание на ее внешний вид. Ягоды должны быть сухими, без наличия влажности на поверхности. Влага на поверхности ягод может свидетельствовать о порче либо о неправильной температуре хранения. Например, когда она стояла в холодильнике, а потом ее выставили на продажу, ягода не будет храниться и быстро испортится", - сказала Чердакова.

Она подчеркнула, что примерно в середине июля созревают малина, смородина, черника, крыжовник, в начале августа – ежевика, а в конце лета– облепиха.

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"В ягодах содержатся такие полезные для нашего организма вещества, как витамины, макро- и микроэлементы, пищевые волокна, органические кислоты. Но чтобы ягоды были по-настоящему полезными, выбирать их нужно уметь", - резюмировала Чердакова.