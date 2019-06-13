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Более восьмисот беженцев вернулись в места постоянного проживания в Сирии за сутки

© AFP 2019 / AAREF WATAD
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Большинство беженцев возвращается в Сирию с территорий Иордании и Ливана.

СУХУМ, 13 июн - Sputnik. Почти 350 человек вернулись из Ливана в Сирию за сутки, еще почти 780 человек прибыли из Иордании, следует из информационного бюллетеня центра приема, распределения и размещения беженцев, передает РИА Новости со ссылкой на Минобороны России.

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"За прошедшие сутки в САР с территорий иностранных государств возвратились 1 тысяча 122 беженца, в том числе из Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус", "Телль-Калах" – 345 человек (женщин – 103, детей – 176), из Иордании через пункт пропуска "Насиб" – 777 человек (женщин – 233, детей – 396)", - сказано в сообщении.

Отмечается, что в места постоянного проживания в течение суток возвратились 822 гражданина Сирии.

Более того, инженерные подразделения вооруженных сил Сирии за сутки выполняли задачи по разминированию местности и объектов в Джасим, Эль-Харра (провинция Дераа) и Дума (провинция Дамаск). Саперы разминировали 2,8 гектара территории, а также нашли и уничтожили 35 взрывоопасных предметов.

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Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ* ("Исламское государство"*, запрещена в РФ) в Сирии и Ираке. В отдельных районах страны продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.

*Террористическая организация, запрещенная в России

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Теги:
беженцы, Сирия


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