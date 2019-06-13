СУХУМ, 13 июн - Sputnik. Жюри конкурса, в состав которого вошли ведущие фотографы и редакторы мировых изданий, выбрали лучшие из 6000 поданных работ. В 2019 году на площадке конкурса соревновались фотопрофессионалы из 80 стран со всех пяти континентов.

В число победителей-2019 вошли представители 17 стран. Ими стали фотографы из России, Франции, Филиппин, Германии, Индии, Италии, США, Ирана, Мексики, Турции, ЮАР, Бангладеш, Гонконга, Португалии, Испании, Белоруссии и Египта. В тройку лидеров по числу представленных работ, вышедших в финал, вместе с Россией и Ираном вошла Индия, обойдя Испанию, Египет и Мексику.

Молодые фотографы в описании их не только пытаются создать новый визуальный язык, объединяя жанры и форматы. Их работы не просто обозначают проблемы и вскрывают их причины. Возможные последствия этих проблем - для страны, региона, или планеты в целом - становятся главными в их историях.

Победители конкурса имени Андрея Стенина>>

Говоря о победителях 2019 года, куратор конкурса имени Андрея Стенина, руководитель службы визуальных проектов МИА "Россия сегодня" Оксана Олейник отметила: "Растущий год от года качественный уровень работ не может не радовать. Главный показатель профессионализма участников конкурса - не только в филигранном владении языком фотографии. Он и в выборе тем. В первую очередь, тем социальных, каких в этом году очень много. Просто назвать проблему для молодых фотографов уже мало. Современная фотожурналистика - в умении связать причины и следствия проблемы, посмотреть дальше ее сиюминутного выражения. Фотографии в этом нет равных, поскольку ее язык - интернационален".

© Sputnik / Алексей Куденко Конкурс имени Андрея Стенина назвал финалистов 2019 года

Председатель жюри конкурса имени Андрея Стенина, британский фотограф "Нью-Йорк Таймс" (The New York Times) (США) Джеймс Хилл: "Качество конкурсных работ в целом очень высокое. Конечно, в разных номинациях были свои сильные и слабые стороны. Иногда было сложно решить, кто из участников достоин награды, а иногда лидеры были очевидны. В любом случае, это достаточно сложный процесс для членов жюри, так как здесь собрались и редакторы, и фотографы. Все мы смотрели на конкурсные работы со своей точки зрения. Оценивать фотографии или картины – дело весьма субъективное. Я получил огромное удовольствие от обсуждения. Каждый из нас мог высказать свое мнение, почему его выбор пал на ту или иную работу. И, учитывая качество работ, нам действительно было о чем поспорить".

Интрига, как распределятся призовые места в номинациях конкурса и кто станет обладателем его главной награды, Гран-при, сохранится до сентября. В первый месяц осени конкурс имени Андрея Стенина объявит победителей на торжественной церемонии в Москве. Тогда же откроется выставка их работ и будет дан старт традиционному турне лауреатов по городам мира.

© Sputnik / Евгений Биятов Члены жюри

Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина, организованный МИА "Россия сегодня" под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО, ставит своей целью поддержать молодых фотографов и привлечь общественное внимание к задачам современной фотожурналистики. Это площадка для молодых фотографов — талантливых, чутких и открытых ко всему новому, где они обращают наше внимание на людей и события рядом с нами.

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В 2019 году Генеральными информационными партнерами конкурса стали информационно-новостной портал Вести.Ru, общероссийский государственный телеканал "Россия-Культура". Информационное агентство и радио Sputnik является Международным информационным партнером конкурса.