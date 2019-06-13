Конкурс имени Андрея Стенина назвал финалистов 2019 года

СУХУМ, 13 июн - Sputnik. Жюри конкурса, в состав которого вошли ведущие фотографы и редакторы мировых изданий, выбрали лучшие из 6000 поданных работ. В 2019 году на площадке конкурса соревновались фотопрофессионалы из 80 стран со всех пяти континентов.
В число победителей-2019 вошли представители 17 стран. Ими стали фотографы из России, Франции, Филиппин, Германии, Индии, Италии, США, Ирана, Мексики, Турции, ЮАР, Бангладеш, Гонконга, Португалии, Испании, Белоруссии и Египта. В тройку лидеров по числу представленных работ, вышедших в финал, вместе с Россией и Ираном вошла Индия, обойдя Испанию, Египет и Мексику.
Молодые фотографы в описании их не только пытаются создать новый визуальный язык, объединяя жанры и форматы. Их работы не просто обозначают проблемы и вскрывают их причины. Возможные последствия этих проблем - для страны, региона, или планеты в целом - становятся главными в их историях.
Победители конкурса имени Андрея Стенина>>
Говоря о победителях 2019 года, куратор конкурса имени Андрея Стенина, руководитель службы визуальных проектов МИА "Россия сегодня" Оксана Олейник отметила: "Растущий год от года качественный уровень работ не может не радовать. Главный показатель профессионализма участников конкурса - не только в филигранном владении языком фотографии. Он и в выборе тем. В первую очередь, тем социальных, каких в этом году очень много. Просто назвать проблему для молодых фотографов уже мало. Современная фотожурналистика - в умении связать причины и следствия проблемы, посмотреть дальше ее сиюминутного выражения. Фотографии в этом нет равных, поскольку ее язык - интернационален".
Председатель жюри конкурса имени Андрея Стенина, британский фотограф "Нью-Йорк Таймс" (The New York Times) (США) Джеймс Хилл: "Качество конкурсных работ в целом очень высокое. Конечно, в разных номинациях были свои сильные и слабые стороны. Иногда было сложно решить, кто из участников достоин награды, а иногда лидеры были очевидны. В любом случае, это достаточно сложный процесс для членов жюри, так как здесь собрались и редакторы, и фотографы. Все мы смотрели на конкурсные работы со своей точки зрения. Оценивать фотографии или картины – дело весьма субъективное. Я получил огромное удовольствие от обсуждения. Каждый из нас мог высказать свое мнение, почему его выбор пал на ту или иную работу. И, учитывая качество работ, нам действительно было о чем поспорить".
Интрига, как распределятся призовые места в номинациях конкурса и кто станет обладателем его главной награды, Гран-при, сохранится до сентября. В первый месяц осени конкурс имени Андрея Стенина объявит победителей на торжественной церемонии в Москве. Тогда же откроется выставка их работ и будет дан старт традиционному турне лауреатов по городам мира.
Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина, организованный МИА "Россия сегодня" под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО, ставит своей целью поддержать молодых фотографов и привлечь общественное внимание к задачам современной фотожурналистики. Это площадка для молодых фотографов — талантливых, чутких и открытых ко всему новому, где они обращают наше внимание на людей и события рядом с нами.
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В 2019 году Генеральными информационными партнерами конкурса стали информационно-новостной портал Вести.Ru, общероссийский государственный телеканал "Россия-Культура". Информационное агентство и радио Sputnik является Международным информационным партнером конкурса.