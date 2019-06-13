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Число мирных жителей, погибших из-за конфликта в Донбассе, назвали в ООН

© Sputnik / Сергей Аверин
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Глава самопровозглашенной ДНР Денис Пушилин ранее заявил, что количество нарушений режима прекращения огня увеличилось с момента прихода президента Владимира Зеленского к власти на Украине.

СУХУМ, 13 июн – Sputnik. Глава миссии ООН по правам человека на Украине Фиона Фрейзер заявила, что миссия задокументировала гибель 3332 мирных жителей в Донбассе с начала конфликта, еще около 7 тысяч получили ранения, передает РИА Новости.

"С апреля 2014 года и до 9 июня 3332 гражданских лица погибли, более 7 тысяч получили ранения", - заявила Фрейзер на пресс-конференции.

Денис Пушилин
© Sputnik / Евгений Одиноков
Глава ДНР: Зеленский не контролирует военных в Донбассе

По ее информации, миссия с начала года зафиксировала 12 смертей и 58 ранений гражданских лиц из-за боевых действий в регионе.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.

ДНР: лозунг Зеленского "прекратить огонь в Донбассе" - всего лишь "фишка">>

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта.

Минские соглашения
© Sputnik /
Минские соглашения

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Теги:
ООН, ДНР


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