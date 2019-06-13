Эскадрилья американских беспилотников встанет на боевое дежурство в Польше

Вашингтон и Варшава договорились создать на территории Польши инфраструктуру для обеспечения присутствия "боевой группы бронетанковой бригады, бригады боевой авиации и батальона поддержки боевого обеспечения".

СУХУМ, 13 июн — Sputnik. Главы США и Польши договорились о размещении на территории Польши эскадрильи американских разведывательных беспилотников MQ-9, передает РИА Новости.

Эта информация содержится в совместной декларации об оборонном сотрудничестве, которую в среду подписали президенты Дональд Трамп и Анджей Дуда.

"Соединенные Штаты намерены обмениваться информацией, полученной в результате операций этой эскадрильи, по мере необходимости для реализации наших оборонных целей", — сказано в документе.

В совместной декларации также подчеркивается намерение США увеличить численность своих военнослужащих до 5,5 тысячи человек. В свою очередь, Польша взяла на себя обязательство за свой счет подготовить всю необходимую инфраструктуру для размещения такого количества американских военных и техники.

Речь идет о строительстве военного аэродрома, который будет использоваться при переброске сил "для учений и на непредвиденный случай". Также будет развернут штаб дивизии США и подразделения американских сил специальных операций "для поддержки воздушных, наземных и морских операций".

США разместят в Румынии систему противоракетной обороны THAAD>>

Глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов в свою очередь заявил, что размещение американских беспилотников в Польше демонстрирует движение ситуации к повторению Карибского кризиса, но запугать Россию такими методами не получится — Россия обладает "широким арсеналом" ответных мер в случае необходимости.

"Ситуация двигается в направлении повторения Карибского кризиса. Если они думают, что они такими мерами попытаются запугать Россию, то ничего у них не получится. Мы и пострашнее ситуации знали. Мы будем оценивать и принимать ответные меры. У нас достаточно широкий арсенал мер, которые мы можем применить", - сказал Шаманов.

Президент России Владимир Путин отмечал, что России придется реагировать на введение в строй системы ПРО США в Румынии. По его мнению, на базе ПРО в Румынии могут быть размещены ударные наступательные комплексы, и Россия вынуждена будет осуществить ответные действия для обеспечения своей безопасности. Российский лидер также обратил внимание на то, что озабоченности Москвы никто не слушает и переговоры вести никто не хочет.

Ранее Москва многократно заявляла, что действия США и НАТО по развертыванию ПРО в Европе таят в себе угрозу национальной безопасности и способны подорвать стратегическую стабильность в регионе. Российская сторона отмечала, что система ПРО в Восточной Европе - это часть ядерного стратегического ударного потенциала США, вынесенная на периферию.